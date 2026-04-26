リサとガスパールのPOP UPが大丸下関店で開催！オフィシャルグッズも！フォトスポットも！盛りだくさんの16日間
うさぎでも犬でもない、とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」が、大丸下関店(山口県下関市)でPOP UPを開催！期間はゴールデンウィークを挟む2026年4月25日から5月10日(日)までの16日間だ。
【写真】大丸下関店で開催されるリサとガスパールのPOP UPで購入できるアイテムを見る
会場には、「リサとガスパール」の魅力的なグッズが集結。ポケットに入れて持ち歩きたい「缶ミラー」(1045円)や、冷たいドリンクを飲む機会が増えるこれからの季節に必須な「吸水コースター」(880円)、さらには2枚重ねのギミックがかわいい「スライドアクリルキーホルダー」(1210円)、クロス付きの「眼鏡ケース」(1650円)などなど、実用性の高いアイテムが盛りだくさん！
「リサとガスパール」はもちろんのこと、フランスが好き、パリが好き、という人も楽しめるラインナップだ。
POP UP会場への入場は無料。リサとガスパールのぬいぐるみや巨大な絵本などなど、SNSで映えるフォトスポットも！お買い物を楽しみつつ、最高の1枚を撮影しよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
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会場には、「リサとガスパール」の魅力的なグッズが集結。ポケットに入れて持ち歩きたい「缶ミラー」(1045円)や、冷たいドリンクを飲む機会が増えるこれからの季節に必須な「吸水コースター」(880円)、さらには2枚重ねのギミックがかわいい「スライドアクリルキーホルダー」(1210円)、クロス付きの「眼鏡ケース」(1650円)などなど、実用性の高いアイテムが盛りだくさん！
「リサとガスパール」はもちろんのこと、フランスが好き、パリが好き、という人も楽しめるラインナップだ。
POP UP会場への入場は無料。リサとガスパールのぬいぐるみや巨大な絵本などなど、SNSで映えるフォトスポットも！お買い物を楽しみつつ、最高の1枚を撮影しよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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