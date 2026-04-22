鈴木奈々「体型変わった」50キロ＆46キロのランジェリーショット比較 現在の体重も告白「色気があって素敵」「どちらのスタイルも魅力的」
【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの鈴木奈々が4月21日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿の体型比較ショットを公開し、話題となっている。
【写真】37歳元ギャルタレント「柔らかさが色っぽい」50キロ＆46キロの比較ショット
鈴木は「左の私が50キロ、右の私が46キロです」とつづり、写真を公開。ピンク色とグレーのランジェリーを身につけたスタイルを披露している。「比べてみたら体型変わったよね」「どっちの自分も好き」と記し、「154センチ今は52キロ」と現在の体型も告白している。
この投稿に「どちらのスタイルも魅力的」「体重があるように見えない」「色気があって素敵」「いつも可愛い」「笑顔が最高」「柔らかさが色っぽい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「柔らかさが色っぽい」50キロ＆46キロの比較ショット
◆鈴木奈々、50キロ＆46キロの体型変化を公開
鈴木は「左の私が50キロ、右の私が46キロです」とつづり、写真を公開。ピンク色とグレーのランジェリーを身につけたスタイルを披露している。「比べてみたら体型変わったよね」「どっちの自分も好き」と記し、「154センチ今は52キロ」と現在の体型も告白している。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に「どちらのスタイルも魅力的」「体重があるように見えない」「色気があって素敵」「いつも可愛い」「笑顔が最高」「柔らかさが色っぽい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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