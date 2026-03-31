シンプルだけど違いが出せる「可愛く着回せる服」コーディネート実例集







春からの服「なに着る？」

本格的な春の訪れとともに、見直しておきたいワードローブ。今季ならではの新しいアイテム選びや、装いの完成度を引き上げる簡単なテクニックなど、これからの服探しに直結するアイディアを網羅。







「シャツよりやさしくキレイに見える」淡いブルーのアンサンブル

ブルーニットカーディガン、中に着た半そでニット／ともにソブ（フィルム） デニムパンツ／ニードバイヘリテージ（ゲストリスト） 眼鏡／プロポ（プロポデザイン） スニーカー／スペリー







爽やかな空色のカーディガンと半そでニットのレイヤード。白を感じるブルーの色みは清潔感や知的なイメージに加え、て軽やかさも演出してくれる都合のいい色。いちばん上のボタンをとめてコンパクトにまとえば、ルーズなワイドデニムを合わせても高い好感度。クラシックなムードもほっこり見えずフレッシュにとり込める。







「重めだからいい」大胆にふくらむ茶スカート

白メッセージシャツ／マディソンブルー ブラウンウールフレアスカート／aLORS タイツ／ブルーフォレ(LITTLE LEAGUE INC.) バッグ／thehighlights シューズ／ネオス(ザ・ウォール ショールーム）







「ゆれ広がる」というより、「ふくらむ」ようなフレアスカート。ふっくらとした上質ウールが、トップスは普通でも品や華やぎにつながる構築的なシルエットを維持。軽く、さっぱりとしたトップスが多くなるこれからは、流れのいいシルエットよりも絵になる存在感や華奢に見えるギャップ、上下の重心バランスが簡単に整う重みスカートが好都合。







体につかず離れずの「ラクしてキレイな形」

黒デザインカットソーワンピース／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） 中に着た黒タートルトップス／Gap キャップ／SEA（エスストア） バッグ／メゾン カナウ（ヤマニ） ショートブーツ／KATIM







気楽に身を包める、アレンジしがいのある幅広のワンピース。腰まわりのひかえめな切り替えがメリハリ未満のアクセントとして、単なるリラックスウエアに見えないポイント。腕や体のラインを隠せる長そで＋ゆとりシルエットでも長い期間着られる、さらりと軽やかなカットソー素材。







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