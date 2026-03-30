540度くるっと回転！USB-C変換アダプタケーブルを2種類
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、充電や接続をもっと快適にする変換アダプタケーブル2製品「500-USB101」「500-USB102」を発売した。
■向きを気にせず、思いのままに使える
左右180度＋水平360度の合計540度回転に対応する。USB-Cコネクタの向きを細かく調整できるため、デスク上はもちろん、壁際やソファ、ベッド周りなど限られたスペースでもスムーズに接続できる。使う場所や姿勢に合わせて自然な角度を作れるので、毎日の充電環境がより快適になる。
■ケーブルやポートへの負担を抑える設計
充電ケーブルの断線や、ポート部分への無理な力は、日常使いの悩みのひとつ。本製品は回転機構により、接続方向を柔軟に調整できるため、ケーブルの折れ曲がりや引っ張りによる負担を軽減する。大切なスマートフォンやタブレット、ノートパソコンの端子を守りながら、長く安心して使いやすい設計に仕上げる。
■充電しながら動画視聴やゲームも快適
L字・L型に近い使い勝手を実現できるため、スマートフォンやタブレットを持ちながらの充電に便利だ。動画視聴やSNS、ゲームプレイ時にも手やケーブルが干渉しにくく、快適な操作感を保てる。コネクタの角度を自由に調整できることで、これまで気になっていた“充電中の使いにくさ”をスマートに解消する。
■小さくても使い勝手にこだわった一本
約10cmのケーブルタイプを採用しているため、隣接ポートとの干渉を抑えつつ、少し延長したい場面にも便利だ。暗い場所でも通電状況を確認しやすい通電LEDを備え、細かな使いやすさにも配慮した。金メッキピンを採用しているため、錆に強く、経年変化による信号劣化を抑えられるのもポイント。コンパクトながら、毎日の使用感を大きく変えるアイテムだ。
■500-USB101はPD240W対応で高出力充電に活躍
500-USB101は、USB Type-C（オス）-USB Type-C（メス）仕様の変換アダプタケーブル。USB PD最大240Wに対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電にも活用できる。
■500-USB102はUSB-A to C変換として使える
500-USB102は、USB Type-C（オス）-USB A（メス）仕様の変換アダプタケーブル。マウスレシーバーやUSBメモリなどのUSB-A周辺機器を、USB-Cポート搭載の機器で使いたい時に便利だ。ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど、USB-Cポート中心の環境でも既存のUSB機器を活用しやすくし、日常の作業やデータ利用をよりスムーズにする。
■注意
■540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、充電や接続をもっと快適にする変換アダプタケーブル2製品「500-USB101」
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■向きを気にせず、思いのままに使える
左右180度＋水平360度の合計540度回転に対応する。USB-Cコネクタの向きを細かく調整できるため、デスク上はもちろん、壁際やソファ、ベッド周りなど限られたスペースでもスムーズに接続できる。使う場所や姿勢に合わせて自然な角度を作れるので、毎日の充電環境がより快適になる。
■ケーブルやポートへの負担を抑える設計
充電ケーブルの断線や、ポート部分への無理な力は、日常使いの悩みのひとつ。本製品は回転機構により、接続方向を柔軟に調整できるため、ケーブルの折れ曲がりや引っ張りによる負担を軽減する。大切なスマートフォンやタブレット、ノートパソコンの端子を守りながら、長く安心して使いやすい設計に仕上げる。
■充電しながら動画視聴やゲームも快適
L字・L型に近い使い勝手を実現できるため、スマートフォンやタブレットを持ちながらの充電に便利だ。動画視聴やSNS、ゲームプレイ時にも手やケーブルが干渉しにくく、快適な操作感を保てる。コネクタの角度を自由に調整できることで、これまで気になっていた“充電中の使いにくさ”をスマートに解消する。
■小さくても使い勝手にこだわった一本
約10cmのケーブルタイプを採用しているため、隣接ポートとの干渉を抑えつつ、少し延長したい場面にも便利だ。暗い場所でも通電状況を確認しやすい通電LEDを備え、細かな使いやすさにも配慮した。金メッキピンを採用しているため、錆に強く、経年変化による信号劣化を抑えられるのもポイント。コンパクトながら、毎日の使用感を大きく変えるアイテムだ。
■500-USB101はPD240W対応で高出力充電に活躍
500-USB101は、USB Type-C（オス）-USB Type-C（メス）仕様の変換アダプタケーブル。USB PD最大240Wに対応しており、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電にも活用できる。
■500-USB102はUSB-A to C変換として使える
500-USB102は、USB Type-C（オス）-USB A（メス）仕様の変換アダプタケーブル。マウスレシーバーやUSBメモリなどのUSB-A周辺機器を、USB-Cポート搭載の機器で使いたい時に便利だ。ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど、USB-Cポート中心の環境でも既存のUSB機器を活用しやすくし、日常の作業やデータ利用をよりスムーズにする。
■注意
■540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、充電や接続をもっと快適にする変換アダプタケーブル2製品「500-USB101」
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