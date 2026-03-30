グラビアアイドル天木じゅん（30）が30日早朝、Xを更新。グラビア活動を卒業することを発表した。

天木は「皆様にご報告があります。天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と切り出した。天木は昨年4月1日にグラドル引退というエープリルフールのうそネタをXで書いたことがあったが、「今回はエープリルフールでもなく本当のお話です」と明言した。

そして「詳しくは#週プレ誌面インタビューをご覧くださいませ」と雑誌「週刊プレイボーイ」に詳細が書かれていることを報告し、「グラビアアイドルとしてのラストラン一緒に見届けてください #グラビア引退」とハッシュタグを添えつつ、締めくくった。

この投稿に「悲しいよ…」「今までありがとうございます」「有終の美を飾る活躍を期待してます」「今度はマジなんや 寂しいなぁ」「マジか！！寂しい…」「もうグラビアやってくれないのかぁ」などと惜しがる声など多くの反響のコメントが寄せられている。

天木は149センチ、バスト95センチの抜群のスタイルで人気となり、数々の雑誌グラビアやドラマ、バラエティ、映画などで幅広く活躍している。