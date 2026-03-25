今季2度目の実戦登板、4回まで11Kに騒然

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。特に2回から4回までは9つ全てのアウトを三振で奪う離れ業を演じるなど、4回0/3を投げ、86球で3失点、4安打2四球11奪三振だった。現地の米記者も驚きを隠せなかった。

大谷は初回、先頭のネト、トラウトから連続三振を奪う絶好の立ち上がり。2回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを背負ったが、アデルからの後続を三者連続三振に仕留めた。上位に戻った3回も三者連続三振。4回は先頭のシャヌエルに四球を与えたものの、後続からまた三者連続三振を奪った。

5回のマウンドにも上がるも、3連打を浴び1失点したところで交代。後続が打たれ、この回3点を失った。

米記者たちも圧巻の投球に驚きを隠せない。X上には衝撃のコメントが書き込まれた。米専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）明けの仕上がりに確信を持てなかったようだが「しかし、彼はカクタス・リーグでの初先発で4回0/3を無失点に抑えた」「そして今日もエンゼルスを相手に4回を無失点に抑え、11奪三振を記録した」と記した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ケイティ・ウー記者も同様の考えのようだったが、「WBC後の調整に関する懸念など、すっかり吹き飛んだようだ」と心配は無用だったとした。

米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は、4回11奪三振となった直後に注目。裏の打席で右前打を放つと「ショウヘイ・オオタニは4回で11三振を奪った直後、その4回の先頭打者としてドジャース初ヒットを放った」と驚きをつづった。

大谷はこの春、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表としてプレー。ドジャースのキャンプに戻ってから実戦登板に入っており、これが18日（同19日）のジャイアンツ戦に続く2度目の登板となる。



（THE ANSWER編集部）