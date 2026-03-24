誰でも安定した高精度測定を実現！ ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」

記事ポイント 測定のばらつきを大幅に低減した第2世代のUCI硬さ計2026年3月25日より販売開始20〜2,000HVの広い測定範囲でアルミから超硬合金まで対応 測定のばらつきを大幅に低減した第2世代のUCI硬さ計2026年3月25日より販売開始20〜2,000HVの広い測定範囲でアルミから超硬合金まで対応

ダコタ・ジャパンから、第2世代のUCI硬さ計「Lab UCI Pro」が登場します。

独自技術により測定値のばらつきを大幅に抑え、誰でも安定した高精度な硬さ測定を実現する1台です。

ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」

販売開始：2026年3月25日重量：約160g硬さ測定範囲：20〜2,000HV接続：Bluetooth対応（スマートフォン・タブレット）専用アプリ：NOVOTEST Lab（Android対応）販売元：ダコタ・ジャパン株式会社

「Lab UCI Pro」は、従来のUCI硬さ計の課題であった測定の繰り返し性を大幅に改善した第2世代モデルです。

UCI方式はリバウンド（リーブ）方式と比較して測定に熟練を要し、検査員ごとに測定値がばらつきやすいという問題がありました。

本製品は独自の技術によりこの課題を解消し、リバウンド方式のように誰でも安定した測定を行えるようになっています。

薄板や小物部品、複雑な形状の部品にも対応し、熱影響部（HAZ）や熱処理による表面硬化層の硬さ測定も可能です。

圧痕が極めて小さく目立たないため、製品検査での使用実績もあります。

20〜2,000HVという非常に広い硬さ測定範囲を備えており、純アルミニウムや銅などの軟質金属から、炭素鋼・工具鋼・焼入れ鋼、さらには超硬合金まで幅広い金属材料に対応します。

Bluetoothによるスマートフォン・タブレットとの接続にも対応していました。

専用アプリ「NOVOTEST Lab」を使えば、大画面で測定値を確認できるほか、レポート・動画・写真といった測定結果を遠隔地と簡単に共有できます。

ギア（歯車）などの接触が困難な狭隘部でも、保護ノズルを外すことで測定が可能です。

小さなボルト頭部の曲面にも精密に圧子を当てられるため、多様な形状のワークに柔軟に対応します。

溶接部や熱影響部（HAZ）の硬さ検査にも活用でき、円筒形ワークの曲面上にもプローブ先端を垂直に押し当てて測定できます。

約160gと軽量で手にフィットする人間工学に基づくデザインを採用しており、屋外の現場測定や大型構造物の検査にも持ち運びやすい設計です。

製品セットにはプローブ本体・キャリングケース・USB-C充電ケーブル・ACアダプターが含まれています。

熟練度に左右されない安定した測定で、品質管理の信頼性を高められます。

アルミから超硬合金まで幅広い金属に1台で対応できるため、複数の機器を使い分ける手間もなくなります。

Bluetooth接続と専用アプリにより、測定データの確認・共有もスムーズに行えます。

ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」の紹介でした。

よくある質問

Q. Lab UCI Proはどのような金属に対応していますか？

純アルミニウムや銅などの軟質金属から、炭素鋼・工具鋼・焼入れ鋼、超硬合金まで、20〜2,000HVの範囲で幅広い金属材料の硬さ測定に対応しています。

Q. 測定データをスマートフォンで確認できますか？

Bluetooth接続に対応しており、専用アプリ「NOVOTEST Lab」を使用することで大画面での測定値確認やレポート・動画・写真の共有が可能です。

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