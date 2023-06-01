ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」開業5周年を記念した期間限定のイベントを3月18日より開催する。期間は2027年1月11日まで。

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」は、2021年3月18日に開業し、今年2026年で開業5周年を迎える。2024年12月11日には、「ドンキーコング」の世界を再現した「ドンキーコング・カントリー」がオープンし、「ドンキーコング」の住むジャングルが目の前に広がる空間に「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」が登場した。

今回開業5周年を記念し、エリアに散らばったスーパースターをコンセプトに、特別な装飾やミニマーチなど限定イベントが開催される。また、5周年記念限定オリジナルフードやグッズも販売される。

開業5周年の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で楽しめる様々な体験がラインナップ！

仲間と一緒に心の底から“一致団結”感を楽しめる「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、開業5周年を記念した期間限定の特別体験が用意される。

特別体験に加え、チームマリオの一員となり、ライバルのチームクッパにみんなで挑むアトラクション「マリオカート ～クッパの挑戦状～」や、“一致団結”して全力で盛り上がれる「パワーアップバンド・キーチャレンジ」など、マリオの世界には多彩な体験があふれている。

「5周年アニバーサリー デコレーション」

5周年限定、スーパースターで仕上げたスペシャルなケーキがスタープラザに登場。マリオの世界への入口が、5周年ならではの装飾で祝祭感いっぱいに変身し、今しか出会えない、スターを散りばめたBIGでスペシャルなケーキが登場する。

「5周年アニバーサリー デコレーション」

「ミート&グリート」

マリオやルイージ、ピーチ姫にキノピオ、5周年限定で登場するヨッシー、さらにジャングルの中ではドンキーコングにも出会える。今だけのスペシャルなグリーティングが行なわれる。有料の連動アイテム「パワーアップバンド」を持っていれば、楽しみがもっと広がるかもしれない。「パワーアップバンド」は、キーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることができる。

「ミート&グリート」

「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」

ケーキの仕上げのスーパースターが、キノコ王国に散らばってしまう。そのスーパースターをマリオやルイージ、ヨッシーたちと一緒に探しに行こう。間近で出会ったり、ふれ合ったり「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で遭遇するマリオたちの大冒険が繰り広げられる。

「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」

※エリア状況によって、演出を変更する場合がある

その他にも、みんなで一致団結できる様々な体験が用意されている。

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年を祝したエリア貸切キャンペーン開催

みんなで無敵！5周年のエリア貸切キャンペーン

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年を祝し、ゲストがみんなで“一致団結”できる大満喫のエリア貸切キャンペーンが実施される。参加方法など詳しくは、下記参加企業のホームページにて確認してほしい。

【参加企業】

・あいおいニッセイ同和損害保険

・B-Rサーティワン アイスクリーム

・日本生命保険相互会社

・NTTドコモ

・三井住友銀行

・三井住友カード

※英語社名アルファベット順

※キャンペーン内容は予告なく変更する場合がある

※一部企業のキャンペーン情報は後日公開

【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年 エリア貸切キャンペーン概要】

貸切招待日時：4月12日20時～22時

・対象企業のキャンペーンに応募することで、参加することができる。

・貸切に参加できるのは、各企業キャンペーンの当選者のみとなる。

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