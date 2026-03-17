【ハイキュー!!】mochochoシリーズのグッズが大量に登場！
シンクイノベーションより、アニメ『ハイキュー!!』グッズの予約販売を開始した。
集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。また、2024年2月には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した。
そんなアニメ『ハイキュー!!』より、音駒高校と梟谷学園高校の選手たちが
大人気描き起こしミニキャラ「mochochoシリーズ」で登場！
アイテムのラインナップは、「アクリルキーホルダー」「クリアカードステッカー」「ビッグアクリルスタンド」「アクリルスタンド」「星型缶バッジ」「レザーバッジ（丸型）」「六角形缶バッジ」「フェイスタオル」「Tシャツ」「前髪クリップ」「コンパクトミラー」「フラットクリアポーチ」の12種類。
独特なデフォルメがかわいい「mochochoシリーズ」のアイテムを、お見逃しなく。
＞＞＞「mochochoシリーズ」アイテムをチェック！（写真4点）
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。また、2024年2月には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した。
大人気描き起こしミニキャラ「mochochoシリーズ」で登場！
アイテムのラインナップは、「アクリルキーホルダー」「クリアカードステッカー」「ビッグアクリルスタンド」「アクリルスタンド」「星型缶バッジ」「レザーバッジ（丸型）」「六角形缶バッジ」「フェイスタオル」「Tシャツ」「前髪クリップ」「コンパクトミラー」「フラットクリアポーチ」の12種類。
独特なデフォルメがかわいい「mochochoシリーズ」のアイテムを、お見逃しなく。
＞＞＞「mochochoシリーズ」アイテムをチェック！（写真4点）
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優