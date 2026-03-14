横浜FMvs千葉 スタメン発表
[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](日産ス)
※13:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 35 関富貫太
MF 7 遠野大弥
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 34 木村卓斗
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 40 天野純
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 37 姫野誠
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 44 品田愛斗
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行
※13:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 35 関富貫太
MF 7 遠野大弥
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 34 木村卓斗
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 40 天野純
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 37 姫野誠
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 44 品田愛斗
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行