SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円）が3月25日、扶桑社よりリリースされます。30歳の誕生日を迎えた節目に届けるアニバーサリー作品で、グラビアは2017年の2nd写真集以来、9年ぶりです。



【写真】大人フェロモンを放つ木粼ゆりあさん

2026年2月11日に30歳の誕生日を迎えた彼女。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、まだ人生で一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行。ノスタルジックな街並みと、活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露しています。



表紙はベトナムに滞在したホテルの一室で撮影されたカットから起用。一糸まとわぬ姿でシーツの上に寝そべる木粼さんの姿は、同写真集の「俳優として、一人の女性として30代という新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収める」というコンセプトを体現したカットです。木崎さんは「表紙候補の中からどれにするか選んでる時に、スタッフさん達が全員一致でこの表情が良い！と言ってくれたので、惜しみなくこの表紙にさせて頂きました！これぞ自然体！」とコメントしています。



【木粼ゆりあさんプロフィール】

愛知県春日井市出身 2009年、アイドルグループ・SKE48の第3期生として加入し、グループの選抜メンバー及び、おバカキャラとして冠バラエティ番組を中心に活躍。2014年にはAKB48に移籍し、チーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優活動をスタート。舞台『久馬くんと石田くんの演 第3回公演「生前葬（so）ng♪」』で初主演。4月には舞台『imgAct9 明日の卒業生たち』に出演予定。最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）



【書誌情報】



・木崎ゆりあ 3rd写真集「アップデート中」



・撮影：前 康輔 扶桑社刊



・発売日/2026年3月25日（水）



・定価/3,500円(本体 3,182円+税)



木崎さんは2009年にSKE48に加入し、2014年にAKB48へ移籍。グループ卒業後は舞台を中心に俳優としてキャリアを重ねています。本作は、俳優として、そして1人の女性として新たなステージへ進む直前の姿を記録することをテーマに企画されました。



＜予約会・お渡し会イベントについて＞



3rd写真集発売を記念した予約会・お渡し会イベントの開催が決定！



東京・名古屋の2都市にてそれぞれ開催。



・発売記念予約特典会



2月28日（土）名古屋・ジュンク堂名古屋店



3月1日（日）東京・芳林堂書店 高田馬場店



・発売記念写真集お渡し会



3月28日（土）名古屋・ジュンク堂名古屋店



3月29日（日）東京・書泉グランデ



※イベントの詳細、および特典内容は後日発表致します。



＜木崎ゆりあコメント＞



この度、ありがたい事に3冊目の写真集「アップデート中」の販売が決定しました！



卒業以来、9年ぶりのグラビア撮影にちょっとドキドキしながら、ベトナム ハノイの街で素敵なチームと撮影出来てとってもナチュラルな1冊になりました。



活動を始めたのは13歳、あっという間に30歳です。



そんな大人になった姿を、それはもう包み隠さず、素をたっぷり詰め込みました。常にアップデート中の木崎ゆりあをぜひご覧ください！



木崎ゆりあ●愛知県春日井市出身。2009年、アイドルグループ・SKE48の第3期生として加入し、グループの選抜メンバー及び、おバカキャラとして冠バラエティ番組を中心に活躍する。2014年にはAKB48に移籍し、チーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優活動をスタート。舞台『久馬くんと石田くんの演 第3回公演「生前葬（so）ng♪」』では初主演を務めた。2026年4月には舞台『imgAct9 明日の卒業生たち』に出演予定。最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）をチェック



【Amazon予約ページ】 https://www.amazon.co.jp/dp/4594102050