¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù²¬ºê¼Ó³¨¡ÈÑÛ¡É¤Î¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤¬¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÉ¸Åª¤Ë¡ÚÂè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¸±¶â¡É¤¬Íí¤ó¤À»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤ëÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¡£Èà¤éÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸±¤Î¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¶â¤Ë´¹»»¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¼é¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤È¤¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÑÍºá¤ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ë»ö°Æ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡½¡£
¢£Âè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ÑÛ¡Ê²¬ºê¼Ó³¨¡Ë¤Ï¡ØÃ¤Ì¦¸Ð¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¹Ô¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤¤¤¿¡£¿ÆÍ§¤ÎÀé¿Ò¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤¬ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ú¹õËë¡Û¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¡¢É¹¼¼µ®±©¡ÊÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ë¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤¿ÃË¡Ê´äùõÂç¾º¡Ë¤¬ÆÍÁ³Î©¤Á¾å¤¬¤ê±¿Å¾¼ê¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯»Ø¼¨¤Ë½¾¤¨¡×¡£Ãå¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥È¤ò¹¤²¡¢ÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ï¾éÃÌ¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¼ÖÆâ¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤ÎÃË¤ÏÅìÄÌ´Ñ¸÷¤Î¼ÒÄ¹¡¦´äÄÐÍ¥Ìï¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤Ê¤¤´äÄÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÅìÄÌ´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÎÀ°È÷¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ë¡ª
¡¡ÃË¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢£±Ç¯Á°¤ËÂë¸«Æ½¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Ð¥¹²£Å¾»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤òµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð14¿Í¤Î¾è°÷¾èµÒ¤â¤í¤È¤â¥Ð¥¹¤òÇúÇË¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ïº£Æü¤Î¸á¸å£³»þ¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¿¼»³¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢É¹¼¼¤Î¤³¤È¤òÑÛ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÏÃ¤¹¿¼»³¡Ê¾®¼ê¿Ìé¡Ë¤ÈÅ·²»¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÄÌ´Ñ¸÷¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ëº´µ×´Ö¡ÊÅÏÉôÆÆÏº¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢ÑÛ¤¬±Ç¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ªÁ°¤â¼ê¤òÂß¤»¡×¤ÈÅ·²»¤Ë±þ±ç¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡½¡£Å·²»£ö£óÉ¹¼¼¡¢°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª
