NBAミネソタ・ティンバーウルブズが、WBC出場中のイタリア代表ダンテ・ノリ外野手（21）を特別に応援していると10日（日本時間11日）にAP通信が報じた。

ノリは2024年フィリーズから一巡指名を受けた若手有望株だ。ティンバーウルブズのアシスタントコーチ、マイカ・ノリの息子がダンテで、息子はイタリア代表でブレーク中。2試合で7打数5安打。ブラジル戦では2本塁打を放った。10日（日本時間11日）は米国と対戦する。

実はティンバーウルブズの共同オーナーはあのアレックス・ロドリゲス。14回のオールスター選出、3度のMVP、通算696本塁打を誇る元スーパースターだ。父は「ダンテがミネソタに来ていた時や、まだ高校生だった頃に、アレックスと顔を合わせたことが何度かある。アレックスはいつも時間を取ってダンテにアドバイスをしてくれた。それは本当に大きなことだと思う」と言う。

ティンバーウルブズのヘッドコーチ、クリス・フィンチも応援してくれる。「信じられないかもしれないけど、本当に多くの人が気にしている。ヘッドコーチも大ファンだし、ダンテの試合を見ている動画や写真を送ってくる人がどれだけいるか分からない。とてもありがたいことだ」。父によれば、ダンテが野球を選ぶ決断をしたのは中学の頃だった。身長が175センチ以上には伸びそうにないと気づいた時だった。

ちなみにマイカの父フレッド・ノリは、インディアナ大学で3年間大学野球をプレーし、その後数年間プロ野球でもプレーした。マイカ自身もインディアナ大学で野球をしており、4年生の時にはチーム最高の打率.365を記録した。「イタリアの名前を背負うということは、祖先や家族のためにプレーするということでもある。特に祖父のフレッドに見てもらえるのは特別だ。すべてが一つにつながっている感じだよ」と父は話している。