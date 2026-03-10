元KAT-TUN・田中聖が出所の陰で…田口淳之介に “不穏な異変” 　SNSアカウント全削除にファン騒然

元KAT-TUNのメンバー2人に、対照的な動きが起きている。

「1人めは田中聖さんです。FLASHでも報じられましたが、刑期を終えて出所していたことがわかっています」（芸能記者）

覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、2023年12月に懲役2年8カ月の実刑判決が確定。翌2024年2月15日に刑務所に収監された田中だが、すでに刑期を満了していたという。

「田中さんは2024年2月に公開された依存症専門オンラインサロン『Addiction Report』のインタビューで、収監前の心境について『悪いことをしてしまったのは自分なので、甘んじて受け入れなければいけません』と反省を口にしています。

また出所後については、『薬物依存症の啓発活動はしたいです。実刑も、閉鎖病棟での入院も、施設の準職員も経験した人はなかなかいないと思います』と語り、獄中記や自伝を書きたいとも明かしています」（同）

これまで6度の逮捕歴がある田中。これから、しっかりと更生の道を歩いてほしいものだ。

一方で、気がかりなのが田口淳之介だという。

「田口さんのSNSがすべて非公開、あるいは削除されてしまったのです。Xを開いても《このアカウントは存在しません キーワードを変えて検索してみてください》と表示されるだけ。

Instagramも《このページはご利用いただけません。リンクに問題があるか、ページが削除された可能性があります》と出て、完全に閲覧できない状態です」（同）

これに対して、ファンは

《ただ事じゃない気がして胸がざわざわするな》

《またなんかやらかしたんじゃないか》

と心中穏やかではないようだ。芸能プロ関係者がこう話す。

「2016年にKAT-TUNを脱退して、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）を退社。個人事務所を立ち上げてソロ活動をスタート。メジャーデビューも果たしましたが、ヒットに恵まれず、活動は停滞していました」

転機となったのが2019年5月。当時交際していた女優・小嶺麗奈とともに大麻取締法違反の疑いで逮捕されたことだ。

「裁判では起訴内容を認め、懲役6カ月・執行猶予2年の判決を受けました。その後、日本プロ麻雀協会のプロテストに合格し、プロ雀士として活動する一方、2024年1月には自身がプロデュースするビストロカフェをオープン。8月には “イケメンカフェ” にリニューアルしましたが、客足は伸びず、同年末に閉店しました。

田口さんも、田中さんほどではないにしても、浮き沈みの激しい人生を送っています。今回のSNS全削除は、新たな活動に向けた準備なのか、それとも何かトラブルの前触れなのか……」（前出・芸能プロ関係者）

現在、田口に関する続報は聞こえてこない。ファンの心配が杞憂で終わることを願いたい。