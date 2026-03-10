この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2018年3月9日、「Switch版スマブラの発表によって最高のボルテージを迎える海外勢」という記事を掲載しました。

当時はNintendo Switchの発売から1年。「次は何が来る？」と誰もが身構えていた時期でした。記事で紹介した海外ファンの絶叫に近いリアクション動画からは、スマブラに対する彼らの熱狂をヒシヒシと感じることができます。

実際にSwitchで発売された『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』（以下、スマブラSP）は、これまでのシリーズに登場した全てのキャラが参戦する、まさに「スペシャル」な内容でした。

そして、約8年が経った今、時代はSwitchからSwitch 2へ。ハードが大幅にスペックアップし、さまざまなタイトルがSwitch 2に集まっています。

ここで気になるのは、やはり「Switch 2に新たなスマブラが出るのかどうか」ではないでしょうか。スマブラSPはSwitch 2でも互換性があり、最新ハードでもしっかりプレイできることを考えると、新作の登場はけっこう先になるかも。

とはいえ、スマブラSPを超えた、さらにスペシャルなスマブラをSwitch 2に期待したくなるのもまた事実。果たして、Switch 2でスマブラ新作をプレイできる日は来るのか、気長に待つことにしましょう。

今日の記事：Switch版スマブラの発表によって最高のボルテージを迎える海外勢 掲載日：2018年3月9日 著者：小暮ひさのり

彼らとは良い友になれそうです。

本日、任天堂の発表生放送のNintendo Directで、Switch版『大乱闘スマッシュブラザーズ』が発表されました。つい寝過ごして見逃してしまったギズモード編集部は、涙でキーボードを濡らしつつリアルタイム視聴できなかった悔しさを記事に綴ったのです。

ではここで、リアルタイムで見ていた海外勢の様子をどうぞ（集まっている場所はNintendo World Storeかな？）。

まるで神さまでも降臨してきたかのようなドッタンバッタンな大騒ぎ。

イカちゃんの瞳にスマブラのロゴが写ったときのすべてを悟ったかのような表情。そして巻き起こる歓喜の雄叫び、飛び跳ねる人々、倒れ込む男性。すべてのシーンが最高で、ここに居る全員がユーチューバーやリアクション芸人なのか？と素性を疑いたくなります。

まぁ、海外でもスマブラは人気で、世界最大のゲーム大会｢Evolution 2017｣のタイトルにもなっているほどですし、今騒がずしていつ騒ぐんだ！といったところでしょう。うんうん、わかる。わかるよその気持ち！

ほんっと、これはリアルタイムで見て、彼らと同じ時間を共有したかった！ こんなん見せられたらさらに悔しさが募るじゃないですか…。

（小暮ひさのり）

