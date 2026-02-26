「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

阪神は２５日、宜野座キャンプを打ち上げた。就任２年目を迎えた藤川球児監督（４５）の下、約１カ月間で選手はどのような進化を遂げ、競争はどうなったのか。デイリースポーツの阪神担当が「先発」「救援」「捕手」「内野」「外野」に分けて総括し、現状を分析する。

内野の激戦区は今年も遊撃になりそうだ。中でも注目を集めたのが、新外国人・ディベイニー。ただ、土のグラウンドに苦労し、実戦では記録に残らない形のミスも目立った。環境に慣れるため早出特守に参加。順応に励んだ。打撃ではＤＨの出場で多く打席を重ね、結果も出始めた。

最大のライバルといえる小幡は、２２日のヤクルト戦で３安打３打点の大暴れ。守備でも安定感を見せている。他では具志川組スタートとなったが、実戦で快音を響かせている木浪、昨季飛躍した熊谷も虎視眈々（たんたん）とその座を狙う。

一塁の大山、二塁の中野、三塁の佐藤輝と不動のレギュラーがそろうポジションでは、ドラフト２位の谷端（日大）が存在感を見せた。対外試合でこそ安打は出なかったが、積極的にスイングを仕掛け、インパクトを残した。新加入の元山もユーティリティー性に加え、打撃でも結果を残し、アピール。一方で昨秋キャンプから藤川監督に評価され、宜野座組に抜てきされた百崎は攻守で結果を残せず。割って入ることはできなかった。（デイリースポーツ・滋野航太）