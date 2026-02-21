Ë½¤ìÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¡í¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆðÆý¡í¤ÏÉ¬¸«¡©¡¡DVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×
¡Ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤ÈÂç¤¤¯¤Æ·Á¤Î¤¤¤¤Èþ¥Ò¥Ã¥×¡ª¡¡Æþ´Ö¤æ¤¤¡Ê20ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹153Ñ¡¡B86 W57 H88¡¡½ã¿èÌµ¹¤¤Ê¾Ð´é¤È¡¢Âç¤¤¯¤Æ·Á¤Î¤¤¤¤Èþ¥Ò¥Ã¥×¤¬¥Þ¥Ö¤·¤¤ÀµÅýÇÉ¥°¥é¥É¥ë¡£º£Ç¯¡¢DVD¤¬°ìÈÖÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡ª¡ØÀÄ½Õ»þÂå¡Ù¡Ê¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡ª ¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?¡¡Çä¤ê¾å¤²¤äÏÃÂêÀ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢DVD¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¤ÈËÜ»ïµ¼Ô¤¬Å°ÄìÆ¤ÏÀ¡ª
°ËÆ£¾º»á¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡¢¸ÞÅç¿®¹¬»á¡Ê¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡¢º£ÌîÂçÊå»á¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¡¢ÀÖ¾¾·Ã»á¡Ê¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜ»ï½µ¥×¥ì¡¦ÉÍÌî¤¤è¤¾¤¦¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¥°¥é¥É¥ë¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥¹¥Ç¥¸¡Ë¡¡ºòÇ¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¿Í¤È¤¤¤¨¤ÐÆþ´Ö¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»£±Æ²ñ¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¡¢DVD¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡ª
ÃÝ½ñË¼¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ½ã¿èÌµ¹¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¡¢¾¯½÷¤Ã¤Ý¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¼«Á³¤È¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£"ºÇ¶¯¤ÎËå·Ï¥°¥é¥É¥ë"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥¤¥ó¡Ë¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÏª½Ð¤¬·ã¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢DVD¤Ç¤â¼Ì¿¿½¸¤Ç¤â½Ð¤»¤ÐÇä¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£
²¦Æ»Ï©Àþ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÆþ´Ö¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÆ±¡¡°ÛµÄ¤Ê¤·¡ª
¡Ú¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¾Þ¡Ûº½»þ·×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹õÈ±¤ÎÀ¶Á¿·ÏÈþ¿Í¡ª¡¡°æ¼êÈþ´õ¡Ê24ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹160Ñ¡¡²»ÂçÂ´¤Ç¹õÈ±À¶Á¿¤ÎºÍ¿§·óÈ÷¡£ÅÁÀâ¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥Õ¥¸¥³¡¼¥º2´üÀ¸¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê»èÂÎ¤â¥½¡¼¥°¥Ã¥É¡ª¡ØÎø¤¹¤ëÈþ´õ¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ë¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÃíÌÜÅÙÈ´·²¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï°æ¼êÈþ´õ¡Ê¤¤¤Ç¡¦¤ß¤¡Ë¤µ¤ó¡£¹õÈ±¤ÎÀ¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë·ÏÈþ¿Í¤Ç¡¢²»ÂçÂ´¤È¤¤¤¦ÃÎÅª¤Ê°ìÌÌ¤â¥¥é¥ê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê»èÂÎ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
ÃÝ½ñË¼¡¡Èþ¥¯¥Ó¥ì¤ËËËþ¤Ê¥Ò¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡¢º½»þ·×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°µ´¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¨¥¹¥Ç¥¸¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈDVD¤Ï¤¦¤Á¤«¤é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÆþ´Ö¤æ¤¤¤µ¤ó¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¤Û¤É¡£¾åÉÊ¤Ç¥¹¥¿¡¼À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¾Þ¡×¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡Û¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Á¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ª¡¡À¾±ÊºÌÆà¡Ê29ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹154Ñ¡¡B79 W57 H 87¡¡»ê¹â¤ÎA¥«¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¤Á¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥é¥É¥ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¡£¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡ª¡ØVivid¡Ù¡Ê¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡µîÇ¯¤Î12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·ºîDVD¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤50ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾±ÊºÌÆà¡Ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¡¦¤¢¤ä¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÀ©Éþ¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
½µ¥×¥ì¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢Ç¯¡¹¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£µðÆý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¤³¤Î¶È³¦¤Ç¡¢¤Á¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥é¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¤Î¤â¡ý¡£¤à¤·¤íº£¤Î»þÂå¤Ï¡¢A¥«¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥¨¥¹¥Ç¥¸¡¡¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»ï¡ØCream¡Ù¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢È¬ÌÌÏ»ç¾¡Ê¤í¤Ã¤Ô¡Ë¤Î³èÌöÃæ¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡×¤ò¿ÊÄè¡ª
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¤¿¤ï¤ï¤ÊH¥«¥Ã¥×¤¬Éð´ï¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡ª¡¡À±Ìî¶×¡Ê22ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹161Ñ¡¡B97 W65 H90¡¡¸µ»õ²Ê½õ¼ê¤Ç¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤ÎH¥«¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥»¥¯¥·¡¼¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡ª¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª¡Ø¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
½µ¥×¥ì¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¿·¿Í¾Þ¤Ø¡ª
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡ºòÇ¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Çä¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ±Ìî¶×¡Ê¤Û¤·¤Î¡¦¤³¤È¡Ë¤µ¤ó¡£97Ñ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊH¥«¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥°¥é¥É¥ë¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¶¤á¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ²¼ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¡¡°ì¸«¡¢ÇÉ¼ê¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈà½÷¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÃÏÌ£¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¿ÀÂÐ±þ¤âÂçÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
ÃÝ½ñË¼¡¡1·î¤Ë¤¦¤Á¤«¤é¿·ºî¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£¸å¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤ËÈþÎï¤ÊHÆý¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥Ü¥¤¥ó¡ª¡¡ËÙ¤ß¤Ê¤ß¡Ê24ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹150Ñ¡¡B87 W60 H82¡¡¥°¥é¥Ó³¦¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥Û¡¼¥×¡ª¡¡¿ÈÄ¹¤Ï150Ñ¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¹¥È¤ÏH¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡ª¡Ø¤»¡Á¤ó¤Ñ¤¤¤Ã!!¡Ù¡Ê¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
¥é¥¤¥ó¡¡¿·¿Í¤Ç¤ÏËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤âÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹150Ñ¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤ËÈþÎï¤ÊH¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¥Ü¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤À¶½ã·Ï¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÍîº¹¤â»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£
ÃÝ½ñË¼¡¡Æ¸´éµðÆý¤Î²¦Æ»Ï©Àþ¤Ç¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¿·À±¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ç¸½¾ì´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤âÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¡¡¤È¤â¤«¤¯¥Ô¥å¥¢·Ï¤Î¥¥ã¥é¤ÈÈþµðÆý¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£Èà½÷¤Ë¤â¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¡ª
¡Ú¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¾Þ¡ÛÃíÌÜÅÙ¤ÏS¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ëÊöÉÔÆó»Ò¡×¡ª¡¡»°ÅÄÍªµ®¡Ê27ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹156Ñ¡¡B96 W59 H80¡¡¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¤Î¸«»ö¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇº»¦¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¿½¤·»Ò¡ª¡¡°¦¼Ö¤ÏÁÄÉã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤âÌ¥ÎÏ¡ª¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë
ÃÝ½ñË¼¡¡ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¡¢»°ÅÄÍªµ®¡Ê¤ß¤¿¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¤µ¤ó¤âS¥¯¥é¥¹¡£ºîÉÊ¤Ï¥É¥«¥ó¤ÈÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÀäÉÊ¡ª
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤Ç"¥ê¥¢¥ëÊöÉÔÆó»Ò"¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤¤Ã¤Æ¤Î"¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆðÆý"¤Ï¡¢Ë½¤ìÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÍÉ¤ìÊý¤òÈäÏª¡ª¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝ½ñË¼¡¡ÁÄÉã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë"·Ú¥È¥é½÷»Ò"¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤â½½Ê¬¡ª¡¡Èà½÷¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¾Þ¡×¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½µ¥×¥ì¾Þ¡Û¿Íµ¤¤¬¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡ª¡¡¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ê25ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹158Ñ¡¡B95 W65 H98¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´é¤ò»ý¤ÄÂç¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡£H¥«¥Ã¥×¤ÎÈþµðÆý¤Ï¡¢¹ñÊõµé¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª¡Ø´Å¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
½µ¥×¥ì¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ö½µ¥×¥ì¾Þ¡×¤Ï¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Îº´²ì¤ÇÅ´¹©½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Æ¥ó·Ï½÷»Ò¡£°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊH¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é"H¥«¥Ã¥×¤ÎÍÂ¼²Í½ã"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½µ¥×¥ì¡¡DVD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¾ï¤ËÂ¨´°¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤äÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤·¡¢¿Íµ¤¤¬¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥É¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈà½÷¤ËÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ùÏ«¾Þ¡Û±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Î¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¥Ð¥¹¥È¡×¡ª¡¡Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¡Ê27ºÐ¡Ë¡¡¿ÈÄ¹158Ñ¡¡B100 W61 H86¡¡2025Ç¯Ëö¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡£¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¥Ð¥¹¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëI¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡ª¡ØºÇ½ª¾Ï¡Á±Ê±ó¤ÎI¡Á¡Ù¡Ê¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
¥é¥¤¥ó¡¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÉ½¾´¤·¤¿¤¤Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢°ìºòÇ¯¤Ë´ñÀ×Åª¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤âÀè·î1·î5Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡£
¥¨¥¹¥Ç¥¸¡¡Èà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡Èà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢°¦¤ÈÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÝ½ñË¼¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¸ùÏ«¾Þ¡×¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡ª
½µ¥×¥ì¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¹¥¿¡¼¤¬Â³¡¹¤ÈÇÚ½Ð¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¡£º£Ç¯¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÍÌî¤¤è¤¾¤¦¡¡¶¨ÎÏ¡¿¸Í³á ¿