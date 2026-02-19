＜旦那はいません＞義両親にアポなし訪問が迷惑と伝えていい？角を立てずに距離を取る方法
義実家との付き合いで悩みやすいことのひとつが、「突然の訪問」ではないでしょうか。投稿者さんは義両親が悪い人たちではないからこそ、はっきり言えずに疲れ切ってしまったひとりでした。小3、中2、高2のお子さんがいるママです。
『突然来る義両親に旦那から角が立たないよう言ってほしい。お土産をいっぱい持ってきてくれるからいいのだけれど、いつも急に来るので正直疲れます。来たら2時間は上がっていって孫と遊びます』
義両親に迷惑だとストレートに言うべき
コメントで目立ったのは、「遠回しでは伝わらない」という意見です。旦那さんがすべきは、「LINEなどの文字だとこじれやすいから電話で」「アポなしは対応できないと、そのまま伝えればいい」といった声が並びました。そもそも急に訪ねる側が配慮を欠いているのだから、こちらが必要以上に気を遣う必要はないという考え方です。
『急に来て2時間居座る人たちに、どのような言い方しても好意的に取られないと思う』
『旦那は自分の親なのだからキッパリ「突然くるのは迷惑だからやめてくれ」って言えばいいだけでしょう』
ノーメイクで髪はボサボサ、部屋着でゴロゴロしているときなど、人を迎え入れる体制が整っていないときに義両親からピンポンされれば、イヤなものではないでしょうか。それでも待たせる訳にはいかずに、投稿者さんはダッシュで着替えて出ることがしばしばあるよう。義両親は「ごめんね、連絡もなしに」と一応言ってくれるようです。悪気はないとはいえ、普段から油断ができません。
自分で伝えたほうがこじれない場合も
一方で、「旦那を通さず、自分で言ったほうがいい」という声も少なくありませんでした。
『「嫁がそう言っているから」と言っちゃう旦那がいる。「嫁がそう言わせているのね！」と義母が思うパターンもある。自分の思いは自分で伝えたほうがこじれない。経験済みです』
『「角は立てたくないのですが、事前に連絡ください」と言う。あちらが一番恐れているのは角立てまくりの嫁だからね』
『自身で直接言わないと伝わらないよ。旦那を盾にしていい人ぶるのはやめたほうがいい』
希望は自分の言葉で伝えたほうが、結果的に角が立ちにくいとママたち。義両親が「ごめんね、連絡もなしに」と言ってくれるなら、「次から連絡もらえると助かります」と、その場で軽く返すのもひとつの方法だといいます。
留守や線引きで態度を示すという選択
「連絡なしなら対応しない」という行動で示すべき、という意見もありました。
『常に留守がちにして、連絡してからではないといつ行っても留守だってことにしないとムリではない？』
『旦那のいないときに、義父が畑で取った野菜を持って来ていたけれど、イヤで一度居留守した。それからはピンポンすることもなく玄関に何かしら置いていくようになったよ。優しさは捨てないとこの先疲れちゃうよ』
これからも平和に関係を続けていくには、居留守も選択のひとつなのかもしれません。ただ投稿者さんは、「自分が不在でも子どもがいたら上がられそうで、それが一番イヤ」と、不安を口にしました。
角が立っても仕方がないという覚悟
角を立てずに解決するのはムリという、厳しい意見も目立ちました。
『私なら少し角を立ててみる。次回突然訪問してきたらインターホンで｢具合悪いから今日は会えない｣と言う。そしてLINEで次回からは連絡してきてねと伝える』
『反感買う覚悟でぶつかるか、いい顔して諦めるかしかない気がする』
『新婚早々、「ごめんね、連絡もなしに」と訪ねてきた義母に、「そうですね、迷惑ですぅ」と返事したら、玄関で帰ったよ。以来、ずっと玄関。角立ちまくり』
「イヤなものはイヤと伝えないと終わらない」「本音を隠し、いい嫁を続けた結果、疎遠になった」という声からは、我慢の積み重ねが関係悪化を招く現実が見えてきます。なかには施錠を徹底し、対応しない姿勢を貫いたことで訪問頻度が減ったというケースもありました。
生活を守ることを優先して
『表向きは子どもの通学しやすい環境にと言って、義実家から簡単に急襲できないところに引越ししました。おかげで私の心の平穏が保たれています』
これは手間とお金と時間が掛かる方法でしょう。でも家族を守るために必死だったのかもしれません。
アポなし訪問の問題は、「非常識かどうか」よりも「どこまで許容できるか」の違いから生まれるのではないでしょうか。大切なのは、我慢し続けることでも、強く突き放すことでもなく、自分たちの生活を守る線引きを言葉と行動で示すことかもしれません。角が立つかどうかは、最終的には相手の受け取り方次第です。それでも、伝えなければ状況は変わりません。いい関係を続けるためにも、「連絡をもらえたら助かる」という小さな一歩から、距離の取り方を見なおしてみてもいいのかもしれません。