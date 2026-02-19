りくりゅう金メダル→NHKが「緊急」対応 「たぶん今、超絶準備中」番組予告→「本気すぎる…！」「ヤバい！」「永久保存版だ！」
NHK総合テレビ『NHKスペシャル』の公式サイトが19日に更新され、23日に「緊急Nスペ」（後9：30〜）を放送することが発表された。
【写真】『緊急Nスペ』…りくりゅう「大逆転での金メダル」ビジュアル
「緊急Nスペ」は、フィギュアスケートペアの「りくりゅう」三浦璃来・木原龍一組が、ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したことを受けたもの。
サイトでは「圧巻の演技で大逆転の金メダル。世界を熱狂させた『りくりゅう』ペア。互いの出会いがスケート人生を変え、今では『100％以上の信頼がある』という。NHKは2年前から練習拠点・カナダでの日々を記録。そして迎えたオリンピック。得意のリフトでまさかの失敗。失意の中、わずか1日でどう立て直したのか。脳裏にあったのは、様々な壁を乗り越えてきた7年という月日。りくりゅう、コーチなど関係者の証言で描く、再生の物語」と予告した。
「NHK PR」の公式Xでは「閉会式を終えた、23（月・祝）夜9時半から総合テレビでお伝えします。独自映像で描く“りくりゅう”フィギュアペア・大逆転の舞台裏をお届けします」とし、「たぶん今、超絶準備中です」と伝えた。
これに対して「緊急Nスペとか本気すぎる…！」「絶対見ます」「これは録画で永久保存版だ！」「早速予約しました」「マジで楽しみすぎてヤバい！」など、多数の声が寄せられている。
【写真】『緊急Nスペ』…りくりゅう「大逆転での金メダル」ビジュアル
「緊急Nスペ」は、フィギュアスケートペアの「りくりゅう」三浦璃来・木原龍一組が、ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したことを受けたもの。
サイトでは「圧巻の演技で大逆転の金メダル。世界を熱狂させた『りくりゅう』ペア。互いの出会いがスケート人生を変え、今では『100％以上の信頼がある』という。NHKは2年前から練習拠点・カナダでの日々を記録。そして迎えたオリンピック。得意のリフトでまさかの失敗。失意の中、わずか1日でどう立て直したのか。脳裏にあったのは、様々な壁を乗り越えてきた7年という月日。りくりゅう、コーチなど関係者の証言で描く、再生の物語」と予告した。
これに対して「緊急Nスペとか本気すぎる…！」「絶対見ます」「これは録画で永久保存版だ！」「早速予約しました」「マジで楽しみすぎてヤバい！」など、多数の声が寄せられている。