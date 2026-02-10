薄型ショートクランプで、様々な机に設置できる！モニターアームシリーズ
サンワサプライ株式会社は、薄型ショートクランプを採用した、シングルタイプのモニターアーム「CR-LAC115BK/W（ショートアーム）」「CR-LAC116BK/W（ロングアーム）」「CR-LAC1407BK/W（ガススプリング式）」、デュアルタイプのモニターアーム「CR-LAC215BK/W（ショートアーム）」「CR-LAC216BK/W（ロングアーム）」「CR-LAC2407BK/W（ガススプリング式）」を2月下旬に発売する。クランプ金具の奥行きはわずか38mmで、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすい設計だ。1画面・2画面用、ショート・ロングアーム、ガススプリング式など、用途に合わせて選べる豊富なラインアップを展開している。
■薄く、短いクランプで様々なデスクに設置できる
薄型クランプなので、通常のクランプではバックパネルに干渉してしまう場合でも取り付けできる。フリーアドレスデスクなどで向かい合わせに設置することもできる。※取り付けできる天板厚は10〜50mm。
■背面の出っ張りが少ないフラット設計
マウント部分の背面はすっきりとしたフラットなデザインなので、壁寄せもしやすくなっている。
■ラクにモニターを設置できる
あらかじめブラケットを取り付けたモニターを差し込むだけなので、簡単に設置できる。
■2つの取り付け方法
設置が簡単なクランプ式と、天板にしっかり固定できるグロメット式から選べる。
■VESA規格に対応
ブラケットは取り外し可能です。VESA75×75、100×100mmに対応している。
■ショートアームのCR-LAC115BK/W（シングルタイプ）、CR-LAC215BK/W（デュアルタイプ）
1画面用の「CR-LAC115BK（ブラック）」「CR-LAC115W（ホワイト）」、2画面用の「CR-LAC215BK（ブラック）」「CR-LAC215W（ホワイト）」がある。
■ロングアームのCR-LAC116BK/W（シングルタイプ）、CR-LAC216BK/W（デュアルタイプ）
1画面用の「CR-LAC116BK（ブラック）」「CR-LAC116W（ホワイト）」、2画面用の「CR-LAC216BK（ブラック）」「CR-LAC216W（ホワイト）」がある。
■ガススプリング式のCR-LAC1407BK/W（シングルタイプ）、CR-LAC2407BK/W（デュアルタイプ）
高さ調整の自由度が高く、通常のモニターアームより高い位置にモニターを設置できる。立ち作業でモニターを確認したり、ノートPCやモニターとの上下での設置のような使い方にも便利だ。
ガスシリンダー内蔵なので、工具を使わずにスムーズにモニターの位置を調節できる。アームの保持力の調整が可能だ。
軽量タイプから大型モニターまで、幅広いモニターを安定して支えることができる。ラインアップは、1画面用の「CR-LAC116BK（ブラック）」「CR-LAC116W（ホワイト）」、2画面用の「CR-LAC216BK（ブラック）」「CR-LAC216W（ホワイト）」がある。
■シングルタイプのモニターアーム「CR-LAC115BK/W（ショートアーム）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
薄型クランプなので、通常のクランプではバックパネルに干渉してしまう場合でも取り付けできる。フリーアドレスデスクなどで向かい合わせに設置することもできる。※取り付けできる天板厚は10〜50mm。
■背面の出っ張りが少ないフラット設計
マウント部分の背面はすっきりとしたフラットなデザインなので、壁寄せもしやすくなっている。
■ラクにモニターを設置できる
あらかじめブラケットを取り付けたモニターを差し込むだけなので、簡単に設置できる。
■2つの取り付け方法
設置が簡単なクランプ式と、天板にしっかり固定できるグロメット式から選べる。
■VESA規格に対応
ブラケットは取り外し可能です。VESA75×75、100×100mmに対応している。
■ショートアームのCR-LAC115BK/W（シングルタイプ）、CR-LAC215BK/W（デュアルタイプ）
1画面用の「CR-LAC115BK（ブラック）」「CR-LAC115W（ホワイト）」、2画面用の「CR-LAC215BK（ブラック）」「CR-LAC215W（ホワイト）」がある。
■ロングアームのCR-LAC116BK/W（シングルタイプ）、CR-LAC216BK/W（デュアルタイプ）
1画面用の「CR-LAC116BK（ブラック）」「CR-LAC116W（ホワイト）」、2画面用の「CR-LAC216BK（ブラック）」「CR-LAC216W（ホワイト）」がある。
■ガススプリング式のCR-LAC1407BK/W（シングルタイプ）、CR-LAC2407BK/W（デュアルタイプ）
高さ調整の自由度が高く、通常のモニターアームより高い位置にモニターを設置できる。立ち作業でモニターを確認したり、ノートPCやモニターとの上下での設置のような使い方にも便利だ。
ガスシリンダー内蔵なので、工具を使わずにスムーズにモニターの位置を調節できる。アームの保持力の調整が可能だ。
軽量タイプから大型モニターまで、幅広いモニターを安定して支えることができる。ラインアップは、1画面用の「CR-LAC116BK（ブラック）」「CR-LAC116W（ホワイト）」、2画面用の「CR-LAC216BK（ブラック）」「CR-LAC216W（ホワイト）」がある。
■シングルタイプのモニターアーム「CR-LAC115BK/W（ショートアーム）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表