「終わりとなるかもしれない」直近７試合で45分のみ…出番激減の日本人MFは退団か 地元メディアが予測「ベストのときはロールスロイスだが…」
ワールドカップを控える大事なタイミングで、田中碧は厳しい時期を過ごしている。
２部チャンピオンシップでは優勝を昇格の立役者として称賛された田中だが、プレミアリーグ挑戦となった今シーズンは、スタメンに名を連ねたのが７試合にとどまっている。補強で競争が激しくなるなか、特に直近は出場機会が激減した。
１月27日のエバートン戦では、リーズが終盤に同点弾を許した場面について、ダニエル・ファルケ監督がクロス対応に苦言を呈した。田中がクロスを上げさせたかたちだっただけに、指揮官による批判との声もある。
そして以降のリーグ戦２試合で、田中は先発どころか途中出場の機会も与えられなかった。年明け以降、リーグ戦では45分間しかプレーしていない。
専門サイト『MOT Leeds News』は２月７日、「冬の市場でリーズからの退団が噂された。ガラタサライが関心を示したのだ。夏にその話が再燃するかもしれない。イリヤ・グルエフが優先され、タナカがチームから外れる状態が続くならなおさらだ」と報じた。
「グルエフの好調は、（田中にとっての）終わりとなるかもしれない。出場機会の少なさに彼が満足するはずはないからだ。タナカはプレミアリーグのここ７試合で45分間のプレーにとどまっている。ここ２試合はベンチから途中出場することもなかった」
同メディアは「ベストのときのタナカはロールスロイスだ。今季も何度かトップクラスのMFだった」としつつ、「だが一貫性が十分ではない」と指摘している。
「とにかくチャンスを待ち、才能を見せる次の機会が訪れたときに、それを生かす必要がある。リーズが昇格を果たした昨季、彼は新たな発見となった。だが、トップレベルで調子を見いだせていない。リーズは出場なしが一時的なものであると彼に確信させなければいけない。そうでなければ、彼は近い将来、退団を求めることになるだろう」
「彼はまだ今季残りの一員だ。本人もクラブも互いを信頼し続ける必要がある。今はイーサン・アンパドゥとグルエフがあまりに好調だが、タナカが自分を証明するチャンスが訪れるはずだ。とにかく彼は我慢しなければならない」
苦境にある田中は、リーズで光を見いだせるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
