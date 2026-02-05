みちょぱ、第1子妊娠を発表「毎日が楽しみで待ち遠しいです」 夫・大倉士門と安産祈願に訪れた仲良しショットも公開
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、第1子妊娠を発表した。自身のSNSで明らかにした。夫はモデルで俳優の大倉士門（32）。
【写真】お腹に手を添え…みちょぱ＆大倉士門の”安産祈願”仲良しショット
SNSでみちょぱは「私事ではございますが、この程度、新しい小さな命を授かりました！」と報告。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれる子は、どんな子になるのだろうか想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と現在の心境をつづった。
また「現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています」とし、「無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います」と伝えた。
仕事に関しては「無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！今後とも温かく見守ってください」と呼びかけ、夫・大倉と安産祈願に訪れた際の2ショットを公開した。
みちょぱこと池田美優は、1998年10月30日生まれ、静岡県出身。中学3年生で『JC Popteen』の読者モデルとしてデビュー。その後、ファッション誌『Popteen』の専属モデルを務め、10代が選ぶカリスマモデルに選出される。
18年4月、ファッション誌『Popteen』の専属モデルを卒業。以降、『突然ですが占ってもいいですか？』や『有吉クイズ』など多数のバラエティ番組やファッション誌に出演。22年10月、モデルで俳優の大倉士門と結婚。23年11月、2年連続『第40回ベストジーニスト2023』一般選出部門を受賞した。
