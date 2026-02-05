ピザハットが全米で250店舗を閉鎖する。/Shannon O'Hara/Getty Images for Pizza Hut

ニューヨーク（CNN）ピザハットが全米で250店舗を閉鎖する。親会社であるファストフード企業ヤム・ブランズは苦境に立たされている同ブランドの戦略の見直しを続けている。

タコベルとケンタッキー・フライドチキン（KFC）も傘下に持つヤム・ブランズは4日の決算発表で、ピザハットの業績不振に陥っている250店舗を今年上半期に閉鎖すると明らかにした。米国で展開する店舗の約3%に相当する。

閉鎖対象の具体的な店舗は公表されていない。

同社は昨年11月、ピザハットの売却も含めた「戦略的選択肢の正式な再検討」を開始したと発表していた。今回の発表では、同社がこの検討を今年中に完了させる見込みであるというほか、新たな情報は公表されていない。

ピザハットは厳しい市場環境の中、特に主要な競合であるドミノ・ピザとの競争において苦戦が続いている。

今四半期も業績は厳しく、米国の既存店売上高は3%減となった。

一方、タコベルは新メニューの継続的な投入が幅広い客層を引きつけ、四半期の既存店売上高は7%急伸。KFCも米国で緩やかな回復基調を維持し、既存店売上高は1%増となった。

ヤム・ブランズの株価は年初来6%上昇している。