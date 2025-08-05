TacoBell¡Ê¥¿¥³¥Ù¥ë¡Ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»É·ãÅª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖLAND OF FIRE 3TACOS¡Ê¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦3¥¿¥³¥¹¡Ë¡×¡£¤Þ¤ë¤ÇÀïÃÏ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ç¡ÈÇ®¤¤¡É°ì»®¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÌ£³Ð¤ÎËÁ¸±¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ♡ ¤Þ¤µ¤ËÀï¾ì¥°¥ë¥á¡ª3¼ï¤ÎHOT¥¿¥³¥¹ 8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é31Æü¡ÊÆü