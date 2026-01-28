サメ顔の新型カローラが話題に

トヨタと中国第一汽車集団の合弁会社「一汽トヨタ」が2025年11月19日に新型セダン「カローラ」を発表しました。

発売直後から注目が集まり、ユーザーからも多数の反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型”「カローラ」です！ 画像で見る（40枚）

1966年の初代誕生以来、世界販売累計5000万台以上を記録してきたカローラは、グローバルベストセラーモデルとして長年親しまれてきました。

現行セダンは2019年に登場した12代目にあたり、世界各地で現地生産される代表的なモデルのひとつです。

なかでも今回の新型モデルはビッグマイナーチェンジに位置づけられ、外観から機能、走行性能まで刷新されました。

フロントには最新トヨタ車の象徴である「ハンマーヘッド」デザインを採用し、スポーティかつ先進的な印象を強めています。

さらにボディカラーには「星空灰」と「流光銀」という新しいシルバー系の2色が追加され、選択肢の幅が広がりました。

インテリアは「LIVING tech」をテーマに水平基調のモダンな造形へと進化。8.8インチのメーターディスプレイと12.9インチの大型センタースクリーンを備え、ネット経由でアプリや車両制御のアップデートが可能となっています。

ボディサイズも拡大され、全長は従来比＋75mmの4710mm、ホイールベースは＋50mmの2750mmへと伸び、後席空間のゆとりが増したほか、トランク容量も470リッターを確保しました。

パワートレインは2リッター直列4気筒ガソリンと、1.8リッター直列4気筒＋モーターのハイブリッド（HEV）の2種類を展開。

HEVはシステム改良によって燃費性能が向上し、複合燃費は4.3L／100km（約23.3km／L）を達成。1回の給油で1000km以上の航続距離を可能にしています。発売は12月を予定しています。

※ ※ ※

ユーザーからは「ハンマーヘッド顔が迫力ある」「新色シルバーが都会的でいい」「後席が広がったのは家族向けに良い」といったデザイン面や実用面での評価が寄せられ、さらに「中国仕様の進化が日本にも来てほしい」と期待を込めた反応も見られます。

新型カローラは、中国市場で競争が激化するなか、定番モデルとしての存在感を改めて示す一台となりそうです。