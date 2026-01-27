Amazonでは、1月27日（火）から2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

スティッククリーナーでおなじみ、ダイソンの製品もお買い得価格で販売中です。

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】 Dyson(ダイソン) \54,000 （2026/01/27 12:40時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ゴミを見える化するLED搭載に60分駆動のバッテリー。見どころの多いクリーナー

セールで注目したいのは「Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）」。ダイソンらしい吸引力の高さに加えて、目に見えないホコリを光で浮かび上がらせるLEDの搭載、最長で60分の運転時間と見どころが多い製品です。

また、吸引口に内蔵したピエゾセンサーがゴミの量やサイズを検知して最適な吸引力に調整したり、吸引したゴミを計測してサイズごとに分類した結果を液晶ディスプレイにリアルタイム表示したりする機能を搭載。

さらに、コンビネーションノズルや隙間ツールといった付属品によって、机の上や部屋の狭いすき間なども掃除できます。ハンディクリーナー、布団クリーナーとしても活躍してくれるでしょう。

人気の高いモデルでもありますが、通常価格は89,650円（税込）と少々高値。ですが、セールでは40％オフの54,000円（税込）で販売中です。コードレススティッククリーナーの代名詞ともいえるダイソンの製品が気になっている人は、この機会にぜひチェックしてみてください。

40％オフのダイソン製スティッククリーナーをAmazonでチェック！ 40％オフのダイソン製スティッククリーナーをAmazonでチェック！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post ダイソンの掃除機が40％オフ！ ゴミが見えるLED搭載モデルがAmazonでセール中 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.