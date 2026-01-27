どん兵衛 きつねうどん （西） 日清食品 カップ麺 95g×12個

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に日清食品のカップ麺「どん兵衛」各種が追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

対象商品には、「きつねうどん」や「天ぷらそば」、「温つゆおそうめん ミニ」、「カレーうどん」をはじめ、「あっさりおだしがおいしい」シリーズや、高たんぱく低糖質の「PRO」シリーズなどがラインナップされている。また、「きつねうどん」と「天ぷらそば」は、西日本向け・東日本向けの商品から選ぶことができる。

さらに、「うどんセット」や「そばセット」などのアソートも対象商品となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

どん兵衛 うどんセット（レギュラー品・あっさりおいしい・最強どん兵衛）6種×各2個 計12個 アソートセット

どん兵衛 そばセット（レギュラー品・あっさりおいしい・最強どん兵衛） 4種×各3個 計12個 アソートセット

どん兵衛 天ぷらそば （東） 日清食品 カップ麺 100g×12個

どん兵衛 温つゆおそうめんミニ [ゆず香るスープ] 日清食品 カップ麺 35g×12個