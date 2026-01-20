阪神は２６日、恒例イベント「ウル虎の夏２０２６」で着用する限定ユニホームを発表し、村上頌樹投手（２７）と坂本誠志郎捕手（３２）がモデルを務めた。シーズン前半戦の終盤となる甲子園での７月２０〜２２日・ＤｅＮＡ戦、同２４〜２６日・巨人戦の６試合が対象で、村上はチーム一丸で勝負の夏場を乗り越えることを決意。昨年の同イベント期間だった７月１１日・ヤクルト戦（甲子園）では自己最短２回ＫＯを喫しただけに、悪夢払拭を誓った。

目を引くのは、稲妻をイメージさせる「Ｔｉｇｅｒｓ」のロゴ。鮮やかな黄色を基調としたユニホームを身にまとい、村上は頰を緩めた。「荒々しく、力強いデザイン。みんなかっこいいのが好きなんで、人気が出るかもしれないですね」。太鼓判を押した“戦闘服”で、勝負の夏へ挑む。

「いい順位にいなければ厳しい時期だと思う。夏場をチーム全体として乗り越えていければ、優勝が見えてくるかなと思います」

毎年恒例となっている「ウル虎の夏」が開催されるのは、前半戦ラストスパートとなる７月下旬。昨季は同イベントを５戦２勝２敗（１試合中止）で終えたが、前半戦終了時は２位・ＤｅＮＡと９・５ゲーム差をつけて貯金１８という独走状態で、一気に史上最速Ｖへと駆け抜けた。それだけに、悲願の連覇へ向けても大事な時期となる。右腕は「夏場に上位にいれば良いんじゃないかなと思います」とうなずいた。

屈辱も晴らす。昨年の「ウル虎の夏」初戦だった７月１１日・ヤクルト戦では、満塁弾を浴びるなど自己ワースト６失点で２回ＫＯ。昨季の３冠投手は「ウル虎（の時）やったんですね。じゃあ、着ない方がいいですね（笑）」と笑い飛ばしたが、悪い印象は払拭しておきたいところだ。「デザインの通り、荒々しくやっていければ」と闘争心むき出しで雪辱を果たすことを誓った。

「カオスとエナジー」というテーマのもと、多様なファンとチームの情熱が入り乱れる阪神ならではの熱気を表現したという限定ユニホーム。これまでと同様、イベント期間中には同じデザインのオリジナルジャージーが来場者にプレゼントされる。「タイガースファンで黄色く染まる球場は大好きですし、皆さんでこのユニホーム着ていただいて、一緒に応援していただければ、うれしい」。球場一体となり、リーグ連覇へ向けての強力なエナジーを生み出す。