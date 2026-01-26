¡Ö¿´ÇÛ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¡×¥³¥³¥ê¥³±óÆ£¡¢8ºÐ¼¡ÃË¤Î¼ê½Ñ¤ËÎÞÌÜ¡¡ºÊ¤â¼ê½ÑÃæ¤Î¿´¶¤Þ¤Ç¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¾ÏÂ¤¡Ê54¡Ë¤ÎºÊ¡¦¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²á¾ê»õÈ´»õ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿8ºÐ¤Î¼¡ÃË¤Î¼ê½ÑÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¼ê½ÑÃæ¤Î¿´¶¤Þ¤Ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê½Ñ¼¼¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡È¥«¥ï¤Á¤ã¤ó¡É¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥³¥ê¥³±óÆ£¼¡ÃË
¡¡¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï23Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¹µ¤¨¤¿¼¡ÃË¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¿²¤Æ¤ë´Ö¤Ë½ª¤ï¤ë¡© ÄË¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÈ¾µã¤¤ÇÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ËèÆü°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¥«¥ï¥¦¥½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥«¥ï¤Á¤ã¤ó¡É¤ò¤ª¼é¤ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Æü¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ê½ÑÅöÆü¤ÎÄ«¤«¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¼¡ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê½Ñ¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¡¼ ¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿ ¤ªÊ¢¶õ¤¤¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤Á¤«¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Á´¿ÈËã¿ì¤Î¤¿¤áÁ°ÆüÌë¤«¤é¿©»ö¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¼¡ÃË·¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»ç¿§¤Î¾åÃå¤òÃå¤¿¼¡ÃË¤È¡¢Éã¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¦¸å¤í»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ê½ÑÅöÆü¤Ï±óÆ£¤âÉÕ¤Åº¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤Ï°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÃåÂØ¤¨¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ê½Ñ¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¼ê½Ñ¼¼¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡È¥«¥ï¤Á¤ã¤ó¡É¤òÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡×¤ÈÊì¤È¤·¤ÆÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯26Æü¤Î¡Ö¼ê½ÑÃæ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¼¡ÃË¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¼¼¤Î¼êÁ°¤Ç¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢±óÆ£¤¬ÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÈ´»õ¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²æ¤¬»Ò¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¿´ÇÛ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±óÆ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ëÊ¬¤«¤ë¡×¤È¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¡ÃË¤ÏÓÃÂ©¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ¼¼¤ËÌá¤ë¤ÈµÞ¤ËÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡£¡ÖÉÂ¼¼¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¡¢»ä¤ÎÉã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿°ÊÍè¤ÇÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤ë¤ÈÉã¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ
Éã¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÑÉã¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤¬°ìµ¤¤ËÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢±óÆ£¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¼¡ÃË¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¸å¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊª¤òÇäÅ¹¤ØÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢ÉÂ¼¼¤ËÌá¤ë¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤«¤é¡Ö¼ê½ÑÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡¼¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö°ìµ¤¤Ë°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯12·î¤Ë±óÆ£¤È·ëº§¤·¡¢9ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¶õ³Ú¤¯¤ó¡¢8ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦²Î³Ú¤¯¤ó¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¼«Âð¤Î¥×¡¼¥ë³«¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
