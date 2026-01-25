エールディヴィジ 25/26の第20節 アヤックスとフォレンダムの試合が、1月25日00:30にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはジョエル・イデホ（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）、アウレリオ・ウラース（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）、冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。アヤックスのラヤーン・ブニーダ（MF）のアシストからユーリ・バース（DF）がヘディングシュートを決めてアヤックスが先制。

さらに37分アヤックスが追加点。ラヤーン・ブニーダ（MF）のアシストからユーリ・バース（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アヤックスが2-0で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は63分から交代で出場した。冨安 健洋（DF）は出場しなかった。

