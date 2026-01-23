¡Ö¥Ó¥¸¥å·ãÊÑ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×²£ÉÍÎ®À±¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥³¡¼¥Ç¿·Á¯¡×¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×
ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Ï1·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£³Ê¹¥¤¤¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£ÉÍÎ®À±¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
²£ÉÍ¤µ¤ó¤ÏÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÌÀ¤ë¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¿·Á¯¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å·ãÊÑ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö@Dior¡¡@Jonathan.anderson¡¡#DiorWinter26¡¡#InvitedbyDior¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦DIOR¡Ê¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
°Å¤á¥Ø¥¢¡¼¸ø³«6Æü¤Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Å¤á¥Ø¥¢¡¼¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò2ËçºÜ¤»¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¤µ¤ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¤ªÀµ·îSHOT¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)