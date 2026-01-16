着心地はカーディガン「トップスのように合わせやすい」着膨れしないアウター





「響きで選ぶ」あったかいコート

見た目の温感も気分も上がる、ファーやボアのふわふわ・もこもこ。今しか楽しめない風合いはトップス感覚で着られる短め丈に加え、カジュアルダウンできるデザインに着目して、日常化を図りたい。







ノーカラーの究極ミニマル

ブラウンノーカラーファージャケット／ボールジィ

装飾を削ぎ落としたノーカラーが、素材そのもののリッチさを際立たせる。ほのかにツヤを感じるしっとりとしたブラウンのファーは、デニムなどのカジュアルなボトムと合わせても品よくまとまる。カーディガンのように気軽に羽織れる軽やかさも魅力。







ニットのように気楽なふわふわのフーディ

ベージュフーディファーコート／トゥモローランド

フードがあるだけでリッチなファーにも親しみが宿る。シックな黒にノーカラーのファーだとややエレガント。フードのあしらいが適度なくずし役に。







タートル感覚の高めのネック

グレースタンドカラーボアコート／HER.

どうしてもほっこりしがちなボア素材を、都会的なグレーとアシンメトリーなフロントデザインでクールに昇華。タートルネックのように高く設定されたスタンドカラーが首元を温かく包み込み、モードな印象も加速させる。着脱がスムーズなスナップボタン仕様。







