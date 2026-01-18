【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年1月19日〜1月25日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では相手を否定できなくなってきます』


｜総合運｜　★★★★☆


自分のことを大切にしてくれる人や、意見がぶつかりそうになっても折れてくれる人がいます。気を遣ってもらっていることを実感することが多いです。仕事や公の場では周囲の人達も含めて個人個人のやるべきことが明確です。いつもより責任感がアップするでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★★


相手の良さや愛情を認めるしかないと思い始めるようです。直して欲しいところや嫌なところがあっても、それ以上の一緒にいたい気持ちが強まるでしょう。シングルの方は、自分に自信があまりない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不器用でも直向きに愛を向けてくれます。

｜時期｜


1月22日　強さを見せていく　／　1月24日　不満が溜まる

｜ラッキーアイテム｜


美術館

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞