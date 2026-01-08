Travis Japanの七五三掛龍也が個人Instagramを更新。Travis Japanの神奈川県・横浜アリーナ公演のオフショットや、舞台裏で撮影した宮近海斗となにわ男子の道枝駿佑との3ショットを公開した。

【写真】ギラギラ衣装の七五三掛龍也・宮近海斗と私服姿の道枝駿佑Travis Japan横アリ公演オフショットなど①②

■七五三掛がグッズの前髪クリップで留めた姿やソファーで脱力する様子など続々披露

Travis Japanは現在、全国ツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』 を開催中。1月4・5・6・7日は横浜アリーナで公演を行った。

七五三掛はキラキラ輝くシルバーのジャケット姿で目元にピースを添えるソロショットや、真っ白なスウェット＆メガネ姿でフードをすっぽり被り、ソファーに寝ころび脱力した様子、Travis Japanのメンバー7人がツアー名の入った装飾の前で、シルバースーツでずらりと並んだ集合ショット、シルバースーツでスマホを持ち、鏡越しに自撮りした姿を公開。

そのなかで、コートにデニムのラフな姿でダブルピースした道枝と、ギラリとしたシルバーパンツにグッズTシャツを着たバンダナ姿の宮近、自分のマスコットの前髪クリップで前髪を留めてダブルピースする七五三掛の3ショットも披露されている。

コメント欄には「キラキラ衣装似合ってる」「ポンパしめちゃんかわいい」「脱力ショットもいい笑」「みっちーも楽しそう」などといった声が続々と到着。

七五三掛は2025年12月31日に東京ドームで開催された『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の舞台裏での道枝とのツーショットも、Instagramで公開している。

■宮近と道枝と撮影した記念写真（4枚目）など、七五三掛のオフショット

■道枝とのツーショットは2枚目！『STARTO to MOVE』舞台裏ショット