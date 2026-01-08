兄弟漫才コンビ「中川家」が7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。初代王者がM-1グランプリの舞台裏を語った。

2001年に初開催されたM-1の決勝をトップ出番で制した中川家。剛は「第1回キツかったなあ。怖かったもん、（吉本の）社員とかが…ピリピリしてて」と回想。礼二も「スタッフさんもフォーマルの格好でカンペ出したり。音声さんとかも」と、スタジオの厳粛な空気感を思い返した。

初回のファイナリストは中川家、フットボールアワー、チュートリアル、アメリカザリガニ、おぎやはぎ、キングコング、麒麟、ますだおかだ、DonDokoDon、ハリガネロックの10組。

今見ればそうそうたるメンバーだが、礼二は「DonDokoDonのぐっさん（山口智充）だけが飛び抜けて売れてた」と苦笑い。フジテレビのバラエティー番組「ワンナイR&R」ですでに活躍していた山口をのぞき、当時の全国的な知名度はみんなまだまだ低かった。

「他の賞レースと違う感はあったんですか？」と問うかまいたち・濱家隆一に、礼二は「いや。俺らも何も分からん状態やった。ただ、ゴールデンっていういい時間帯で特番でやることぐらい」と返答した。

剛は「賞金1000万円もウソちゃうか？って言うてた。優勝してからも」と懐疑的だったことを明かし、笑わせていた。