中居正広（53）の芸能界引退から約1年──。彼の約400日ぶりの肉声を『女性セブン』が報じた。2025年12月下旬、都内の有名百貨店で買い出しを終えた中居が芸能界復帰に対する思いなどを話している。

【写真】中居と高級ジーンズ美女Mさんのツーショット（全身）ほか、中居と被害女性Aさんの生々しい文面のやり取りなども

そんな中居の背後には、三歩下がって歩く長年の恋人・Mさんの姿があった。ふたりが出会ったのは2009年、交際がスタートしたのは2011年頃のことで、実に15年来の関係だ。深刻な女性トラブルが発覚し、いまだフジテレビ騒動の渦中にある中居のそばで、Mさんもまた苦しい時期を過ごしたようだ。彼女の知人が証言する。

「当初、憔悴する中居さんは片時も目が離せない状態でした。降って湧いたような"女性トラブル"にMさんも複雑な心境だったようですが、それでも『たった一度の裏切り』と自分に言い聞かせ、中居さんの親族とも連携しながら彼を見守り続けた。

いまでは中居さんも回復し、ふたりは夫婦同然の時間を過ごしています。引退のきっかけとなった騒動に関しても、中居さんとMさんだけが知る真実もあるのでしょう」

ダンサーのMさんは、もともとSMAPの振り付けをサポートする中で、中居との関係を深めていった。騒動でふさぎ込む中居を支える上で、仕事で培ったスキルも役立ったようだ。音楽業界の関係者が語る。

「Mさんは、AKB48の人気楽曲の振付なども担当してきました。特に若い女性アイドルグループにおいて、同性の振付師は、メンバーの悩み相談に乗ったり励ましたり、精神面のフォローをする場面も多くあります。実際、面倒見のいいMさんは多くのアイドルたちから慕われています。

仕事で"メンタルケア"には慣れているからこそ、中居さんのことも支えられるのでしょう。過去に中居さんはテレビ番組で、『この人となら不幸になってもいいって人と結婚するのかも』と語っていましたが、Mさんのほうがその価値観を体現していると言えそうです」

苦境の中居を支えることができる背景には、Mさん自身の活躍もあるのかもしれない。前出の音楽関係者が続ける。

「本人がSNSアカウントを持っていないため世間に伝わりにくいのですが、Mさんは近年も複数の人気アイドルグループに関わり、振付師として活躍しています。

『女性セブン』に報じられた中居さんとのツーショットでMさんが穿いているのは、スペインの高級ブランド『ロエベ』の15万円以上で販売されているジーンズとみられ、金銭的にも余裕があるのでしょう。

経済的に自立していて心の余裕があるからこそ、繊細な気質の中居さんとも上手くやっていけるのだと思います」

どん底の時期を支えてくれたMさんに中居は頭が上がらないはずだ。