グッと若見え & シャレ見え！！【50代】の白髪悩みは「大人ハイライト」で解決♡

最近は一般に言われる白髪染めよりも、自然にぼかす方法が広まっているようです。入れ方を工夫した大人ハイライトなら、立体感や動きが加わり伸びてきても境目が気になりにくいのが魅力。若見えやシャレ見えを狙えて、いつものヘアスタイルにすっとなじませることもできそうです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、50代におすすめの大人ハイライトをピックアップしました。

丸みボブを引き立てるナチュラルハイライト

ベージュをベースにした丸みのあるボブに、細めのハイライトを全体へ散らしたスタイル。ストレートタッチで毛先を内に入れ、コロンとしたフォルムに仕上げています。ベースが明るめな分、コントラストは控えめで、白髪とハイライトが自然に溶け合う印象。艶感も出やすく、さりげなくおしゃれに見せたい人にフィットしそうです。

切りっぱなしボブでつくる奥行き感

ぷつっとしたラインが印象的なタイトボブ。暗髪ベースに、まろやかなグレージュのハイライトを均等に入れることで、直線的なカットに奥行きが加わっています。ストレートタッチの質感と相まって、モードすぎず大人らしい雰囲気に。ベースを暗く保ちたい人でも、重く見えにくい仕上がりが叶いそうです。

スクエアボブ × 控えめコントラストハイライト

サンドグレージュベースのスクエアボブに、細めのベージュハイライトを重ねたデザイン。毛先はほんのり外へ流し、ライン感を残しながら軽さをプラスしています。コントラストは強すぎず、全体に自然な立体感が生まれるバランスでハイライトをオン。ハイライトが初めてでも取り入れやすそうな、落ち着きとこなれ感を両立したスタイルです。

ダークトーンをいかす上品ハイライト

ダークグレージュのぷつっとボブに、ベージュ系ハイライトをさりげなく効かせたスタイル。毛先を少し外に流すことで抜け感が加わり、重たく見えにくい仕上がりに。ベースカラーを大きく変えずに印象を調整しているため、カラーに制限がある人でも参考にしやすそう。白髪を自然になじませたい人に、ぜひ試してほしいデザインです。

writer：内山友里