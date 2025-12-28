この夏、インターハイで鹿児島県勢として初優勝を成し遂げた神村学園。

頂点を経験したチームとして確かな自信と覚悟を携えて、そして驕らず。“チャレンジャー”として。

神村学園は12月31日の2回戦からの登場。ニッパツ三ツ沢球技場（神奈川・横浜市）で愛知県代表・東海学園と戦います。

全国から注目を集める神村学園の魅力を、5つのポイントで紹介します。

1.鹿児島に根ざし、全国を舞台に羽ばたく学園



神村学園の校舎があるのは、鹿児島県薩摩半島の北西部に位置するいちき串木野市。

人柄教育・個性教育を理念とし、あいさつや礼節を重んじています。

全国優勝の経験もある女子の駅伝やソフトボール、夏の甲子園2年連続ベスト4の硬式野球部、マーチングコンテスト金賞受賞の吹奏楽部など、多くの部活動が全国で結果を残しています。

2.積み重ねてきた歴史が生んだ“今の強さ”

2002年創部の男子サッカー部は九州屈指の強豪に成長するも、選手権全国大会での過去最高成績は85回大会や101回大会のベスト4と、全国の頂には届かずにいました。

8連覇を目指し臨んだ去年の選手権地区大会は決勝で惜敗。

その悔しさを糧に完成度を高め、今夏の県総体ではリベンジを果たし県代表に。さらにインターハイでは県勢初の優勝を果たしました。

積み上げてきた歴史が今の強さを支えています。

3.インターハイ王者として迎える選手権



11月16日に行われた全国高校サッカー選手権鹿児島県大会の決勝戦。夏の全国王者・神村学園の対戦相手は、去年敗れた鹿児島城西でした。

無失点で勝ち上がってき鹿児島城西に対し、神村学園は前半12分に大会9得点の得点王・日高元選手（3年）から徳村楓大選手（3年）がダイレクトで合わせて先制すると、29分にはこぼれ球に反応した倉中悠駕選手（3年）のヘディングシュートで2点目。

後半16分には細山田怜真選手（3年）のコーナーキックに主将・中野陽斗選手（3年）が頭で合わせて3対0で勝利。

地区大会5試合で38得点2失点の超攻撃的チームが2大会ぶり12回目の優勝で王座を奪還しました。

4.午年に狙う選手権優勝 学校紹介VTRが映す“勝者の空気”



地元いちき串木野市では、東シナ海の海岸を馬が走る伝統行事「浜競馬」が毎年、行われています。2026年は飛躍や躍動の年と言われる「午（うま）年」。

そんな年に神村学園の選手たちは苦楽を共にした仲間と夏と冬の二冠に挑みます。

5.Jリーグ内定3選手を擁するタレント集団



今大会の注目は3人の選手です。主将の中野選手はJ2いわきFCに、福島和毅選手はJ1アビスパ福岡、徳村選手はJ1町田ゼルビアへの加入が内定しています。

福島選手と中野選手は12月にU-18日本代表にも招集されています。

注目が集まりやすいのは彼ら3人ですが、ほかにもU-17ワールドカップを経験した竹野楓太選手（2年）など世代別代表経験がある選手たちもおり、層の厚さは全国屈指。

就任12年目の有村圭一郎監督（48）も「今年は強い」と太鼓判を押すほど、各ポジションに実力者が揃います。

インターハイ王者として迎える冬の大舞台。鹿児島の誇りを胸に再び全国の頂点を目指します。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/鹿児島読売テレビ）