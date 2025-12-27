「え？」「まじか」「めっちゃ心配」三笘薫、首位アーセナルで驚きのメンバー外にSNS騒然「まさかまた怪我とかじゃないよな」
現地12月27日に開催されるプレミアリーグの第18節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、首位のアーセナルと敵地で対戦する。
故障から復帰以降、２試合連続で途中出場だった三笘は、この一戦のスタメンに予想する現地メディアもあったなかで、まさかのメンバー外となった。
予想外の事態となり、ファンは騒然。SNS上には、以下のような声があがった。
「え！？三笘は！？」
「もしかして再発した？」
「マジで何してんの」
「三笘いないの？めっちゃ心配 足首に違和感とか言ってたからそれだろうけど、いつになったら万全になるのか」
「今日の試合メンバー外なの？そろそろスタメンかと思って待ってたんだけど...」
「うーん 三笘さん どうしたんかなあ。。。」
「ブライトン三笘ベンチ外まじか、まさかまた怪我とかじゃないよな・・・」
プレミアリーグは年末年始も試合が続くなか、コンディション状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
