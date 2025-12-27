ウクライナのゼレンスキー大統領が28日にトランプ米大統領と会談する予定だと明かした/Stephanie Lecocq/Reuters via CNN Newsource

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる約4年にわたるウクライナ戦争を終結させるための和平合意に向けた取り組みの一環として、28日に米フロリダ州でトランプ米大統領と会談する予定だと述べた。

ゼレンスキー氏は26日、記者団に対し、会談が確固たる合意につながるかどうかは明言できないとしつつも、両国は「できる限りの最終決定」を目指すと述べた。同日のX（旧ツイッター）への投稿では「新年までに多くのことが決定できる」と楽観的な見方を示していた。

ゼレンスキー氏は記者団に対し、ウクライナと米国の当局者がまとめた20項目の和平案は「90％準備が整っている」と明言。トランプ氏とはウクライナの支援国が将来どのように同国の安全を保証できるかについて協議する予定だと述べた。

トランプ氏は米政治メディア「ポリティコ」とのインタビューで、会談が「うまくいく」のを期待していると述べたものの、「私が承認するまで、ゼレンスキー氏は何も手にしない」と警告した。また、ロシアのプーチン大統領とも「間もなく、思う存分」話し合えることを期待していると付け加えた。

米国当局者は、米国とウクライナの交渉担当者らが1週間にわたり集中的な努力を続けてきたことを受け、会談が実りあるものになることを期待していると述べた。当局者は会談の具体的な目標には言及しなかったものの、ゼレンスキー氏は26日に米ニュースサイト「アクシオス」に対し、戦争終結に向けた枠組みを締結したいと述べた。

米国と欧州の当局者によると、28日の会談には欧州首脳は参加しない見込みだ。欧州当局者によると、ウクライナ側は数カ月前からゼレンスキー氏とトランプ氏の会談を強く求めてきた。欧州側は、米国とウクライナの現状は生産的だと評価しており、会談は前向きなものになるだろうと期待を寄せる。とはいえ、トランプ氏との会談の結果は予測不可能であることは認めている。

ゼレンスキー氏は26日、28日の会談に備え、北大西洋条約機構（NATO）、カナダ、ドイツ、フィンランド、デンマーク、エストニアの首脳らと協議し、立場を調整したと述べた。 「ウクライナはこれまでも、そしてこれからも、平和の障害にはならない。我々は必要な文書が可能な限り速やかに準備されるよう、引き続き効率的に取り組んでいく」と同氏は述べた。