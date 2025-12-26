¡ãµÁ¼Â²È½»¤ß¤ÎµÁ»Ð¡äµÁÊì¤À¤±Í¶¤Ã¤¿¤é¡ÖÌ¼¤Ë°¤¤¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¡Äµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÍ¶¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¶á¤¹¤®¤Æ¤â±ó¤¹¤®¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡ÖµÁ¼Â²È¡×¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤Î¾®¤µ¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¸í²ò¤äµ¤¤Þ¤º¤µ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØµÁ¼Â²È¤ÇµÁÊì¤È40ºÐ¤ÎµÁ»Ð¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÁÉã¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¡Ê»Ò¤¢¤ê¡Ë¤ÈµÁÊì¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÁÊì¤«¤é¡ÖÌ¼¡ÊµÁ»Ð¡Ë¤Ë°¤¤¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù
´Ø·¸À¤·¤À¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«
¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤º¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ø·¸À¤Ë¤è¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈµÁ»Ð¤Î´Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÇÁªÂò¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø´Ø·¸À¤È²ÇÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤²Ç¤Ö¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éµÁ»Ð¤âÍ¶¤¨¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ê¤éÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¡Ù
¡ØµÁÊì¤¬¡ÖµÁ»Ð¤Ë°¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢º£²ó¤Ï²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡Ø»ä¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤«¤éÍ¶¤¦¡£·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸þ¤³¤¦¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÏµÁÊì¤¬¾¡¼ê¤ËµÁËå¤äµÁ·»¤Þ¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÂç¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤«¤é¤Ï¤â¤¦Í¶¤ï¤Ê¤¤¡Ù
Ãç¤¬¤¤¤¤¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÍ¶¤¦¤·¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤é¥à¥ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£µÁ²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÈÀµ²ò¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡£µÁ²ÈÂ²¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢ÁêÀ¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤òÍ¶¤¦¤«¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÁÊì¤Î¡Ö±óÎ¸¡×¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
µÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Æü¾ï¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨µÁ»Ð¤¬40ºÐ¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ø¤½¤ì¤ÇµÁ»Ð¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëµÁÊì¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù
¡Ø»ä¤¬Í¶¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âµÁÊì¤¬ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¡£µÁÊìÛ©¤¯¡¢Í¶¤ï¤Ê¤¤¤È²Ä°¥ÁÛ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ù
¡ØµÁÊì¤À¤±Í¶¤¦¤È¡¢¡ÈÄïÉ×ÉØ¤Ï»Ð¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÁÊì¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤½¤â¤½¤âµÁÊì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö²ÈÂ²¿åÆþ¤é¤º¡×¤Î²ÈÂ²¤Ï¡ÖµÁÊì¡¦µÁ»Ð¡¦Ã¶Æá¡×¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡Ê¤È»Ò¤É¤â¡Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡Ù
¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤¿¤Þ¤Î³°¿©¡É¤Ç¤â¡¢µÁÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÄí¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡È½ÅÂç°Æ·ï¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÁÊì¤Î±óÎ¸¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁ»Ð¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è
¡Ø»ä¤Ï²Ç¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·»²ÈÂ²¤¬Î¾¿Æ¤òÍ¶¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ì±þÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÌÅ¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ù
µÁ»Ð¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡Ö¼«Ê¬¤À¤±ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å¤«¤éÃÎ¤ëÊý¤¬¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Á¤À¤±À¼¤ò³Ý¤±¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÍè¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁê¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¶¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ê
°ìÊý¤Ç¡¢µÁÊì¤¬µÁ»Ð¤òÍýÍ³¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦Í¶¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÍ¶¤ï¤Ê¤¤¡£µÁÊì¤ÈµÁ»Ð¤ÎÌäÂê¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥¤¥ä¤Ê¤éµÁÊì¤â´Þ¤á¤â¤¦Í¶¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤È½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡Ù
²ÈÄí¤Î·Á¤ä´Ø·¸À¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡£µÁÊì¤¬¡È¹Ô¤«¤Ê¤¤¡É¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤¹¡£¥à¥ê¤Ë¤¤¤¤²Ç¤ò±é¤¸¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÍ¶¤¤¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ä¡©»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªÀµ·î¤ä¤ªËß¤ÏµÁ·»Ëå¤¬½¸¤Þ¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÈµÁÊì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÈµÁÊì¤À¤±¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â°ÊÁ°¤âÎ¹¹Ô¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤é¡¢µÁÊì¤¬¾¡¼ê¤ËÂ¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢»ä¤«¤éÍ¶¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤òµ¤¸¯¤¦Í¥¤·¤µ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤Ë¡È¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤«¤ò¼´¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ä·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÖÅÙ¤ä»þ´Ö¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥à¥ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤òºî¤ë¤è¤ê¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¡È²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤ä¤ê¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£