TBS・田村真子アナの“幸せ”報告にSNS騒然「一気に目が覚めた!!」「年の瀬にビッグニュース」
TBSの田村真子アナウンサー（29）が26日、結婚を発表。同日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）でも生報告され、視聴者からも驚きの声とともに、祝福の言葉が殺到した。
【2025年ランキング表】田村アナが連覇…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10
この日は、年内ラストの生放送でもあり、各曜日のレギュラー陣がスタジオに集結していた。番組冒頭、通常通り番組を進行していた田村アナだったが、川島が「ちょっと、ちょっと」と田村アナを制止し、「ちょっとおめでたいニュースが、30分前に飛び込んできました。田村真子さん、ご結婚おめでとうございます！」と祝福。スタジオからはどよめきの声が上がり、出演者から盛大な拍手が巻き起こった。
田村アナは放送直前、自身のインスタグラムで結婚を報告していたが、放送でその知らせを初めて知った視聴者も多く、SNS上では「ビックリしすぎたけど本当におめでとうございます」「田村真子ロス発生中」「朝から大声出してしまったw」「一気に目が覚めた!!」「年の瀬にビッグニュースやねぇ」との反響が相次いだ。
田村アナは1996年2月3日生まれ。三重県出身。上智大学文学部新聞学科卒業。2018年4月、TBSに入社。毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』では2024、25年とTBSのアナウンサー史上初の2連覇を果たした。
