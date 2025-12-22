¡ØRTA in Japan Summer 2025¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È10Áª¡ª ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤ÖÁ°²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¡¡¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎRTA¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRTA in Japan¡Ù¤¬¤³¤ÎÅß¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡Íè¤¿¤ë2025/12/25(ÌÚ) ¡Á 2025/12/31(¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØRTA in Japan Winter 2025¡Ù¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º£Ç¯¤Î8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØRTA in Japan Summer 2025¡Ù¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤³¤ß³Ø²ñ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@game_yarikomi¡Ë¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡70ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¿äÁ¦¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ë±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÈ´¿è¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È10Áª¡×¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. Barbie: Super Model
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡4Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥Î¥ê¤Î¥´¥ê²¡¤·¤Ç¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡TASÆ°²è¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥ê¥¸¥§¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ð¤¤¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Æü¤«¤é³§¤µ¤ó¤â¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¡ª ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡ª ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡ª¡ª ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡ª¡ª¡ª ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª
2. Cook, Serve, Delicious! 3?!
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¹âÂ®¤«¤ÄÅª³Î¤Ê¥¡¼¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤È0¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÆ±»þ²¡¤·¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÁö¼Ô¤È¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ëRTA¡£
¡¡²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹âÂ®¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤È¡¢²òÀâ¤ÎÊÊ¤Ä¤è¶ñ¹ç¤¬ºÇ¹â¡£
¡¡À¸Æù¡ªÀ¸Æù¡ª»®¡ª»®¡ª»®¡ªÀ¸Æù¡ªÀ¸µû¡ª»®¡ª
3. Final Fantasy X-2 HD Remaster
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¥é¥¹¥Ü¥¹¼êÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ß¤Á¤Å¤ìÀïË¡¤ò¥æ¥¦¥Ê¤ËÀâ¶µ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬£²£°£²£µ²Æ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡·àÃæ²Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¡¤ß¤Á¤Å¤ìÀïË¡¤ò½ªÈ×¤ÇÀâ¶µ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£
4. Rhythm Doctor
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤òÌÜ±£¤·¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Õ¥ë¥³¥ó¥Ü¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤â²òÀâ¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼êÇï»Ò¤·¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸MAX¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç´°àú¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿Áö¼Ô¤Î°µÅÝÅª¼ÂÎÏ¡ª °ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ì¾¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«¼çÅª¤Ê´óÉÕ¶â³Û¤â¤«¤«¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡ØBeans hopper¡Ù¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤éÂ¦¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬¥Ó¥·¥Ó¥·ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
5. ¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áö¼Ô¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¥¬¥ÁÀª¤Ã¤×¤ê¤ä²ñ¾ìÆâ¤Î¥Î¥ê¤äÀª¤¤¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤«¥¡¥¡¥¡¥¡¡©
¡¡¡À¤ª¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©!!!!!!!!¡¿
¡¡Âî±Û¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÎÃÎ¼±¤È¥²¡¼¥à¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç±¿¤äËÜÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤è¤ëÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ø¤ÎÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þÎÏ¤È·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£
6. ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Þ¥ó¡Á¼ÒÃÜ¤Î²¼¹î¾å¡Á
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡´óÉÕ³ÛÅêÉ¼40Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¡¢Áö¼Ô²òÀâ¥²¡¼¥àÁ´¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ª
¡¡²òÀâ¤ÈÁö¼Ô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¾Ð¤¨¤ë¡£¥²¡¼¥à¼«ÂÎ¤â¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡»
7. ¥µ¥«¤Ä¤¯2002 J.LEAGUE¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦!
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÎÍ¥¾¡·èÄê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ë´ÑµÒ¤¬35¿Í¤Ê¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤¬RTA¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»ëÄ°¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»î¹ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤È²½¤·¤¿²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª ´üÂÔ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8. ¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ëGirls side 4th Heart
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¾ï¤ËÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤Áö¼Ô¡¢Ì¥ÎÏ0¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ©¤êÃå¤¯É÷´Ö¤¯¤óED¡ªÁö¼Ô¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÎED¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÌÜ±£¤·¤ÇÆ£ºê»í¿¥¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤¦Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·ÁÛÁüÄÌ¤ê¤Ë¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥»¥ê¥Õ°Å¾§¤Ç¶¸µ¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬²Ä°¦¤¯»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¶¸µ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¼Ô¤Î·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¤È¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¡© ¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÇÂçÊÑ³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
9. ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¸
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥·¥Ó¥¢¤Ê¥Ð¥°µ»¡Ö¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÄ©Àï¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
¡¡20Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤º¡Ö¤¢¤È10²ó¤ä¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤ª¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥ê¥»¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª
¡¡¥Ð¥°¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë20Ê¬´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¥È¡¼¥¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ð¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸³«¤âÌÌÇò¤¯¡¢Á´ÂÎÄÌ¤·¤ÆË°¤¤Ê¤¤¡£
10. ¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸if¡Ä
¢£ ¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡²òÀâÀÊ¤Ë½é¸«¤Î¿Í¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦»Â¿·¤µ¤È2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÅêÉ¼»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤ëÎòÀï¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÁö¼Ô¤È¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²òÀâ¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡¡Íð¿ô¤Î°¤µ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁö¤êÀÚ¤ê¡¢¸áÁ°»°»þ¤Ë¹»²Î¤ò²Î¤¦ÍÍ»Ò¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ÎRTA¤â¸«±þ¤¨È´·²¤ÎÁö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï10Áª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2025/12/25(ÌÚ) ¡Á 2025/12/31(¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØRTA in Japan Winter 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡½
¡¦¡ØRTA in Japan Summer 2025¡ÙÁö¼ÔÌ¾´Õ¡ª ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤È¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìÍ÷¤Ç¤´¾Ò²ð
¡¦¡ØRTA in Japan ¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¿À¥×¥ì¥¤¡Ù30Áª¡ª 200ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¿äÁ¦¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¸«¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÊRTA¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð