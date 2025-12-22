漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝が２１日テレビ朝日系で生放送され、たくろうが初の決勝ながら史上最多１万１５２１組の頂点に立ち２１代目王者に輝いた。

今回９人の審査員のうち駒場孝（ミルクボーイ）と後藤輝基（フットボールアワー）が初めて名を連ねた。中でも駒場は「言葉の一つ一つに漫才愛にあふれていた」など根拠のある説明がネット上で評価する声が集まった。

他にも「私的、Ｍ−１の優勝は駒場さん 和牛大好きだったからミルクボーイに嫉妬してたけど今回ので駒場さん好きになった」「駒場さんの審査員めちゃくちゃ良かった！」「言葉が分かりやすくて納得感高く、優しい。審査でピリつくのは見たくない。ぜひ次も続けてほしいな」などのコメントが並んだ。

１組目のヤーレンズに駒場は９１点と厳し目の点数をつけた。それでも「めちゃええ」と第一声。続けて評価した点について「初登場したときのしょうもなさがよみがえってきて」「いま仕事とか増えてラジオとかやって２人のノリがもっと良くなって空気感がもっと良くなって」と具体的なポイントを挙げながら総評した。

その後も専門家目線の採点＆説明が続き、「コメントが丁寧だった。来年も審査員席座ってて欲しい」「審査員、駒場さんが一番よかった」と共感する声がネット上にはあふれていた。