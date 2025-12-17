Amazonクリスマスセールに参戦！ポケモンGO用デバイス最終兵器「Rocket Balloon」
ONO貿易株式会社は、2025年12月19日（金）23:59までの「Amazonクリスマスタイムセール」において、究極の使いやすさを追求したポケモンGO用ブレイクスルーモデル「Rocket Balloon」を期間限定大特価で販売する
■「Rocket Balloon」を期間限定大特価で販売
同社は、台湾発の革新的なゲーム周辺機器メーカーである楽電玩テック（Gamerz Nation Tech）と、従来のARプレイを一新するポケモンGO用ブレイクスルーオートキャッチデバイス「Rocket Balloon（ロケット バルーン）」の日本初の正規代理店契約を2025年12月に締結した。
「Rocket Balloon」は、最新の「スマートウォーク」機能を搭載することで、専用アプリ、充電、複雑な設定、そして画面監視が一切不要という、究極の使いやすさと利便性を追求したハイエンドモデル。日本のトレーナーの皆様に、より自由で快適なゲーム体験を提供する。
本セールではRocket Balloonの日本初上陸を記念して、業界の常識を破る大幅ブライスダウンを実現した。Rocket Balloonに興味があるゲーマーは、この機会に迷わずその性能を体験しよう。最先端デバイスの性能を最大限にお得に手に入れる、最初で最後のビッグチャンスだ。
■Rocket Balloon（ロケットバルーン）
