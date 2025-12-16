¶Ã°Û¤Î´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¡ªº´Ìî³¤½®¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ÎÍî¤È¤·¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¢ª¿ÀÂ®¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡õÁ´ÎÏ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç·èÄêÅª¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À½Ö´Ö¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 2¡Ý2 ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î15Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÀÂ®¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡õÁ´ÎÏ¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤¬¡¢¿×Â®¤Ê¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¡£º²¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö12·î15Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¼ó°Ì¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÀî粼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿°ìÀï¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î69Ê¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬°µ´¬¤Î´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢MF¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÎFW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ë¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥±¥¤¥ó¤ÎÍî¤È¤·¤ËMF¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º´Ìî¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò±Ô¤¯»¡ÃÎ¡£ÁÇÁá¤¯¥«¡¼¥ë¤ÎÀµÌÌ¤Þ¤ÇÌá¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÃÆ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¹ð¤²¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º´Ìî¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤ÇÂÐ±þ¡£½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¤¬¡¢³À´Ö¸«¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦ÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â³¤½®¤Î¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¸å¤ËÂ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Öº´ÌîÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Öº´Ìî¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¡Öº´Ìî¤ÎÅ¥½¤µ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë