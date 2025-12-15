福岡市の商業施設などで男女2人が刺された事件で、警察は男性を殺害しようとした疑いで、30歳の無職の男を逮捕しました。

男性に対する殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者です。

この事件は14日午後5時ごろ、福岡市中央区の「みずほペイペイドーム福岡」と隣接する商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」で男女2人が刺されたものです。

刺された男性はアイドルグループ・HKT48のイベントスタッフで、ドームの関係者用エレベーターホールに1人でいた男に対し注意したところ胸を刺されたということです。

2人は病院に搬送されましたが命に別条はないということです。

山口容疑者は15日午前2時すぎ、福岡市近郊の公衆電話から110番通報し、当初は「事件の男を見た」と話しましたがその後、「本人だ」と事件への関与をほのめかしたということです。駆けつけた警察が家庭用の包丁2本をもった山口容疑者を発見し緊急逮捕しました。

山口容疑者は調べに対し「殺そうと思って刺した」と容疑を認め、女性を刺したこともほのめかしていて、警察は動機などを調べています。