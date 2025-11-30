義母からLINEで「謝罪したいです」→受け入れるべき？嫁姑関係にさまざまな声【ママリ】

親族との関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、実家や義実家の親族とのLINEトークに関するエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、親族とのLINEやり取りに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

義母からLINE「これまでのことを謝罪したい」すでに関係は最悪の状態…どう返信すべき？

義母のことが産前産後に言われたりしたことが原因で嫌いになり義母がごはんに誘ってくるたびに旦那と義母のことで喧嘩していました。

毎回毎回長期連休の時に義母が帰ってくる（義母は再婚して県外にいます）ので、その度に喧嘩していて私も嫌になりこの前旦那と壮絶な喧嘩をし離婚まで話がいきました。

それで、旦那が義母に全部話をし私が言われて嫌だったことなどを義母に伝えたそうです。

しばらくこちらから誘うまでは誘わないでほしいと言ったそうです。

そしたら私に謝りたいと私のところにLINEがきました。

今のところ既読もつけていませんが、みなさんなら返しますか?

qa.mamari.jp

産前産後は特にデリケートな時期ですから、その時に言われたことというのは嫌でも忘れられませんよね。義母に関することで夫とケンカになる度、義母への気持ちはどんどん離れていったのでしょうし、離婚話に発展するほど深刻だったのでしょう。



夫は義母と投稿者さんの関係が良くなることを望んで全てを義母に伝えたのかもしれませんが、謝罪をされたから解決するとは到底思えませんし、関係が良好になるとも言えないかも。返事の仕方は悩むところですね。

義母からの連絡にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

義母と仲良くしろというほうが無理ですよね💦



私も嫌いなので今後は年に一度くらい会うだけにしたいです。



所詮他人ですから、分かり合えませ💦

ご飯は旦那と義母だけではダメですかね⁉️笑

qa.mamari.jp

返しません。

返す＝許して会うことになると思うので、それでもいいなら返しますが私は謝られても(心からの謝罪なのかも不明だし)産後嫌だったことは忘れられないので返さないです。

嫌すぎて、1人目産後から義母とやりとりは旦那のみです。

qa.mamari.jp

私も全く同じ内容な出来事ありました💦😖 私の場合は、謝りたい··など義母からは当然ありませんが🥲今更、謝られたとこで、やられた側は、一生、心の傷を背負っていくので、そこまで残された私は許す事はできません😖 義母も以前とは違って、気にかけてはいる?感じではありますが、やはりやられた事は当然思い出すし、義母の口から出る言葉は「ん？それどういう意味？」と未だに引っかかったり、もう完全に寄り添われたとこで今更？って感じなので、極力関わりやめてます🥲 うちの旦那も義母には、そこまで強くも言えないですが、さすがに離婚覚悟で、旦那に今まで義母にされた、不愉快発言、行動伝え、義母にそのまま話させました🥲 その後一年は、私は会う事は一切しませんでした🥲旦那でさえも、年に２回行ったかな?くらいで😅 その後も疎遠でいたかったのですが、身内に不幸ができ、義両親が実実家に行き来するようになり、少し関わるようになってしまいましたが、それでも今は極力義母には、関わらないようにしてます🥲 出典：

qa.mamari.jp

義母のことを許すつもりがあるのであれば返信をし謝罪を受け入れるというのがいいのかもしれませんが、そうではない場合はこれまで通り義母とのやりとりはしないことがいいのかもしれませんね。言った方は何気ない言葉だったのかもしれませんが、投稿者さんが許したいと思えない限り、関係の改善は難しいのかもしれません。



義母といえども所詮は他人と思えば、少しは気持ちが楽になることも。夫とは共に人生を歩みたいと思えるとしても、義母はまったくの別人です。義母は義母と割り切って関わらないのも一つなのかもしれませんね。



義母のLINEでの質問責めに困惑。詮索されているようでモヤモヤする

すみませんただの愚痴です😂



義家族はとても仲が良く、常時家族LINEが動き続けています。

たまに「こんな写真来たよー」「嫁ちゃんに質問来てるよー」と見せてくれたりしますし、夫のスマホのロックは私でも解除できるので見ることもできます(見ませんが)。



つい最近、子どもが体調を崩しました。

体調を崩したその日に義母から自家製野菜を送ると連絡があったようですが、とてもバタバタしていたので夫が「要らない」と返信していました。もともと夫は義実家の自家製野菜が嫌いなのと、贈り物攻撃が嫌いなので、自分の判断で要らないと答えていました。

もちろんわたしは義母からの連絡も、要らないと夫が答えていたことも知りませんでした。



あとからその事を知り、最近野菜の値段爆上がりしててやばいし、いただけるならいただこうか、という話になり、夫が「いま手が離せないから代わりにLINE打っといて」と言うので、義家族LINEに代打でLINEを送りました。

その時は特に話を遡って読む気にもならず、わたしも急いでいたので要件だけ打ち込んで終わりました。



その後義母や義家族と何かしらのやりとりがあったらしく、また嫁ちゃんに質問来てるよーと夫がスマホを寄越してきたのですが、そこで義母から怒涛の質問攻めが来ていることを知りました😇



毎日何時に寝て何時に起きてるの？

何食べてるの？

誰が作ってるの？

手作りなの？市販のなの？

孫ちゃんは元気なの？

体調崩したってどうしたの？

病院は行ったの？

嫁ちゃんは仕事休んだの？

それともあなたが仕事休んだの？

保育園は行けてるの？

保育園はどんなところなの？

保育園の給食は何を食べてるの？

保育園はどんな教育をしてくれてるの？

幼稚園に転園させるつもりはないの？

送り迎えは誰がしてるの？

嫁ちゃんが大変だからあなたが送り迎えしてるの？

あなたがお風呂も入れてるの？

嫁ちゃんの仕事は忙しいの？



等等









思わず「うわ！うっぜえ！」と口に出てしまい、夫も「え？あぁそれね。うざいから無視した」と言っていました苦笑





わたしに対する質問というのは、嫁ちゃんのご実家にお歳暮を送りたいけれど、〇〇は嫌いかしら？という類のものでした。(好き嫌いの確認的な)







義母は専業主婦です。

言葉の節々に暗に「嫁ちゃんが仕事にかまけてて息子に皺寄せがいっているに違いない」みたいな、「いま嫁ちゃん忙しいから俺が休んで面倒見たよ」みたいな、そんな言質を取ろうとしてるように見えてしまうのは邪推でしょうか😇誘導尋問みたいに見えてしまったんですがやばいでしょうか😇



周り見てても思いますが、たいていの息子というか男性というのは家族に対する報連相が疎かになる人が多いので、結果的に家庭の母親ポジにいる人が質問攻めしないと必要な情報が出てこないってことはあると思うんですが、それにしたって詮索されてる感じがして非常に不快です😇





「放っておこ。答えてもキリないし、答える義務もないから」と、夫もわたしと同じ立場でいてくれてることが救いですが、いやーうざいなーって感じです。





世の中の母親というのは、義母というのは、こんなもんですかね？

夏に会いに行こうか～って話出てたんですが、行くのやめることにしました☺️

そもそも夫は義実家に行くことに全く乗り気ではなく、できる限り行きたくないという人なのを、義祖母の体調が思わしくないので会える時に会っておいた方がいいよ、とわたしが促していた立場だったんですが、もうわたしも行く気なくなりました☺️☺️☺️

qa.mamari.jp

細かなことが気になる性格の義母なのか、それとも単に過干渉なのかはわからないものの、どうでもいい内容の質問責めをされるとうんざりしてしまう気持ちは理解できますよね。大事なことであれば問題ないのですが、食事のことやその内容まで聞かれると詮索と捉えられてしまっても仕方ないように思えます。幸いにも夫も投稿者さんと同じ気持ちとのことなので良かったですよね。夫にはいつだって妻の味方であってほしいもの。



義母は息子夫婦の生活が気になる、できることがあればやってあげたいという気持ちなのでしょうが、度が過ぎるのは避けたいところ。LINEで簡単にコミュニケーションが取れるようになったものの、距離感を間違えないよう気を付けなければいけないのだなと考えさせられますね。

義母の質問責めにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うわ、うっぜえ

で笑ってしまいました🤣

お義母さん暇で息子と孫のことが気になってしょうがないんでしょうねー😂

そして嫁ちゃんの仕事が忙しいせいで息子も孫も大変でしょう（嫁ちゃん自身のことは知らん）って感じに見えますね🤣



うちも義母から夫によくLINE来てるようですが中身は知りません！

連絡どうこうより月に2~3回私抜きで実家帰ってるんですけどね笑

たまに会うと、(私)ちゃんも忙しいでしょう、大変よね、と言ってくれるけど

それ以上に自分の息子のことばっかり心配してるのが見え見えです😂



義母ってこうなるんですかねー😂

私も息子が2人いるのでこうならないか不安です笑

qa.mamari.jp

子育てや家族のことが生活の一部の義母にとっては結婚しても息子やその家族のことが気になって仕方ないのでしょうね。気持ちはわかるものの、勘弁してほしいというのが嫁としての言い分ではないかなと思います。義母と夫とのやりとりは親子だからこその内容もあるでしょうし、知らない方がいいこともたくさんあるのでしょうね。義母とのやりとりは息子である夫に任せて、嫁は一歩引いておくというのがイライラせずにいいのかもしれません。



自分もいつか投稿者さんの義母のようにならないか心配だという声がとてもリアルですし、気を付けねばと思わされる投稿でした。

母の“夫への告げ口LINE”が止まらない。過干渉な母親に、もうウンザリ

実母が旦那にLINE送るのが本当に嫌です😮‍💨

長くなります！🙇‍♀️🙇‍♀️



もうすぐ赤ちゃん産まれるので上の子と下の子実家に預けてるんですけどベビーカーのタイヤがパンクしてたみたいで、それを何故か旦那にLINEで「ベビーカーのタイヤパンクしてましたよ‼️次の子が乗るんだからちゃんと直さないと‼️〇〇くん(旦那)がしなくてどうするの？3人のパパになるんだからしっかりしないと‼️」って文句を言ったみたいで私に言えばいいのになんで？って感じです。てかなんでそんな文句言われないといけないんだろって感じです🤷‍♀️



下の子はベビーカーに乗るのが嫌で全然使ってなかったのでパンクしてる事なんて気づきませんでしたし、あっちでも乗るの嫌がって全然使ってないみたいです。

別にパンクしたのは旦那のせいでもないし、なんなら前パンクして直したところと同じとこなのでそのお店が悪いんじゃないのって思ったのですが、、、



旦那の両親は私達家族には無関心なのでLINEなんて年に2、3回くらいしかしないので私は気が楽でとても助かっています😂

それに比べてうちの親は過干渉なので何かあるとすぐ旦那にLINE送ってきたりするのでほんとに旦那も可哀想だし、嫌です。

前にあまり送らないでって伝えたにも関わらずです。



実母はすぐ機嫌悪くなってめちゃくちゃ引きずるタイプなので遠回しに伝えたいのですがなんと伝えたら良いでしょうか？😢

qa.mamari.jp

自分の親が夫に文句を言っていたら…と思うとちょっと嫌ですよね。夫が悪いのであれば仕方ないと思えますが、ベビーカーのタイヤのパンクに関しては夫のせいでそうなった訳ではないですし、そこまで責められるような内容ではないように思えます。



せめて気になることは夫にではなく投稿者さんに連絡してほしいですよね。心配してくれているのはありがたいことですが、度が過ぎるのは困りものですね。

過干渉な実母にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

旦那さんには悪いですけど、旦那さん仕事もあるしすぐ対応できないからこれから言いたいことは私に言って！窓口は私にして！

と言ってLINEブロックさせるのが良いと思います！

過干渉が嫌ならありささんも実母と線をきちんと引いて、赤ちゃん産まれた後は頼りすぎないようにして距離置くのが良いかもしれませんね😅

それも無理ならもう家族で我慢し続けることを覚悟するしかないと思います！

qa.mamari.jp

お母様がすぐ機嫌悪くなって引きずるタイプならこれからも実家に頼るなら文句は言えないですね💦

めんどくさいなら頼らず、なにも頼ってないんだから文句言わせない様にするかですかね？



私は親に頼らないです！

これしてやった、あれしてやったのにみたいな後からぐちぐち言われるの嫌なので！旦那ともLINE交換もさせていません！

一度しましたが旦那が携帯変えてからお母さんのLINE教えてと言われましたがいらなくない？めんどくさいからなんかあったら私ので電話変わるよ！と言ったので今は連絡先知りません！

qa.mamari.jp

実母には自分から夫に伝えるからと言い、夫と実母は連絡が取れないようにしてしまうのがいいのかもしれませんね。また、極力実母には頼らないというスタンスを貫くことで過干渉を抑えることはできるかもしれません。距離感が近くなれば実母としては言いたいことも増えるでしょうし、ついつい文句を言いたくなってしまうのではないでしょうか。



実母の性格なのか年齢的なことなのかはわかりませんが、人の性格や考え方を変えるというのは無理があります。投稿者さんや夫が実母と考えが合わないと感じるのであれば、しんどいと感じないような付き合い方を探す方がいいのかもしれませんね。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）