名種牡馬の日本到着に競馬ファンが沸いている。日本軽種馬協会が導入を発表した米国産アメリカンファラオが２８日早朝、けい養先となる北海道の日本軽種馬協会静内種馬場に到着。同協会の公式インスタグラムが動画を添えて到着後の様子をアップした。

公式インスタグラムでは「アメリカンファラオは静内種馬場に無事到着いたしました」と投稿。到着後も落ち着いているアメリカンファラオの顔をアップした動画を添えている。

アメリカンファラオは現役時代の１５年にケンタッキーダービー、プリークネスＳ、ベルモントＳを制し、３７年ぶりに米３冠を達成。計Ｇ１・８勝を挙げた。日本での代表産駒は２１、２２年にフェブラリーＳを連覇したカフェファラオや、２０年のジャパンダートダービー覇者ダノンファラオがいる。静内種馬場での供用は２６年の１シーズンで種付け料は４００万円に設定されている。

コメント欄では「イケメンだし優しい目をしてる」「待っていました！」「イケメンですね」「だいぶ落ち着いてますね」「偉大なるパパ」「日本に来てくれてありがとうございます」などの反応が寄せられている。