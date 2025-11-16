【魚座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手に合わせられるかで先を決めましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の好きなことをできたり、やりたいことに携われていたりするのですが、一緒に行動をとってくれる人が少なくなるでしょう。話を聞いてもらえるだけでありがたいと思うと良いです。仕事や公の場では気持ちを言葉や行動にすることで、誰かのプライドを傷つける恐れがあります。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のこだわりよりを押し通すより相手に染まる方が相手から信頼されます。それが嫌ならこのタイミングで離れておく方が、未来を作っていけるでしょう。シングルの方は、意思表示をはっきりできる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が精神的に大人になろうとしています。
｜時期｜
11月18日 レベルUP ／ 11月21日 自分を誇る
｜ラッキーアイテム｜
ブルーチーズ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞